Ancora problemi sui treni ad alta velocità | ritardi fino a 70 minuti sul nodo ferroviario

Ancora diffusi problemi Instagram il 7 settembre : perché l’app non funziona? : Bisogna esaminare con grande attenzione quello che sta avvenendo in questi minuti a proposito dei problemi Instagram, considerando il fatto che a detta di molti utenti l'app non funziona in modo corretto. Parlare di down vero e proprio oggi 7 settembre non è il caso, se non altro perché tutti riescono ad accedere al famoso social network, ma è altrettanto vero che risulta assai complicato caricare le immagini per nuove storie. Così come ci ...

Infortunio Vidal - il centrocampista tiene in ansia il Barça : Ancora problemi al ginocchio destro : Il “Mundo Deportivo” ha riportato che Arturo Vidal ha dovuto abbandonare l’ultimo allenamento con il Cile a causa di un problema al ginocchio destro, già infortunatosi alcuni mesi fa. Il centrocampista è stato acquistato dal Barcellona nel mese di agosto e sembrava aver recuperato bene dall’intervento subito prima dell’arrivo dell’estate. Nelle prossime ore si capirà se il giocatore potrà rientrare in ...

Ancora diffusi i problemi Instagram per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : prima replica ufficiale : Sono Ancora attuali i problemi Instagram per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S7 o di un S7 Edge. A distanza di alcuni giorni dal nostro primo approfondimento a proposito dell'aggiornamento messo a disposizione del produttore coreano per il top di gamma 2016, in riferimento alla tanto attesa patch di agosto, devo purtroppo confermarvi quanto emerso in un primo momento. Il pacchetto software in questione, infatti, non risolve la ...

Ciclismo - Mark Cavendish : Ancora problemi fisici - il futuro è incerto : Il 2018 non sara' certamente una stagione da ricordare per Mark Cavendish, anzi. L’ex Campione del Mondo ha vinto una sola gara quest’anno, una tappa al Dubai Tour di oltre sei mesi fa ed ha inanellato una serie incredibile di incidenti e cadute. Dopo l’abbandono al Tour de France [VIDEO]per essere finito fuori tempo massimo nella tappa alpina di La Rosiere, Cavendish ha corso solo la Prudential Ride London di fine luglio e da allora non si è ...

Ciclismo - Mark Cavendish : Ancora problemi fisici - il futuro è incerto : Il 2018 non sarà certamente una stagione da ricordare per Mark Cavendish, anzi. L’ex Campione del Mondo ha vinto una sola gara quest’anno, una tappa al Dubai Tour di oltre sei mesi fa ed ha inanellato una serie incredibile di incidenti e cadute. Dopo l’abbandono al Tour de France per essere finito fuori tempo massimo nella tappa alpina di La Rosiere, Cavendish ha corso solo la Prudential Ride London di fine luglio e da allora non si è più visto. ...

Dazn e le dirette delle partite di Serie A : "Riscontrati Ancora problemi - stiamo lavorando" : "Ciao ragazzi. Abbiamo notato che alcuni di voi stanno riscontrando problemi con l'accesso tramite App. stiamo lavorando sul problema e vi informeremo non appena avremo maggiori dettagli!". Così poco fa su Twitter Dazn Italia attraverso il suo account di assistenza ha ammesso che la situazione degli scorsi giorni non si è ancora risolta. Ciao ragazzi. Abbiamo notato che alcuni di voi stanno riscontrando problemi con l'accesso tramite ...

Ancora problemi per DAZN : Seconda giornata da incubo per gli Utenti : Anche la Seconda giornata di Serie A non è stata felicissima per DAZN con tantissimi problemi. Ecco cosa è successo “DAZN non funziona”, “DAZN è lento” o “DAZN ISN’T AVAILABLE COUNTRY” DAZN e SKY trasmetteranno tutta la Serie A in streaming e dopo una prima giornata in difficoltà per entrambi con streaming lento e con rallentamenti, […]

Napoli-Milan - Ancora ritardi e problemi con Dazn : ancora problemi per Dazn. Prima e durante Napoli-Milan, una delle partite più attese della seconda giornata, trasmessa da Dazn in diretta streaming, diversi utenti hanno registrato problemi di ricezione. Alcuni hanno lamentato difficoltà di accesso già prima del fischio d’inizio e sullo schermo, invece che le immagini della partita, compare un avviso “problema col video, riprova tra qualche minuto o contatta ...

Ancora problemi per DAZN : Seconda giornata da incubo per gli Utenti : Anche la Seconda giornata di Serie A non è stata felicissima per DAZN con tantissimi problemi. Ecco cosa è successo “DAZN non funziona”, “DAZN è lento” o “DAZN ISN’T AVAILABLE COUNTRY” DAZN e SKY trasmetteranno tutta la Serie A in streaming e dopo una prima giornata in difficoltà per entrambi con streaming lento e con rallentamenti, […]

Serie A su Dazn : Ancora problemi per la piattaforma streaming : Proseguono i problemi di Dazn anche in questa seconda giornata di Serie A. Dopo le difficoltà dell’esordio, la piattaforma streaming continua a registrare numerose lamentele – soprattutto sui social – da parte di molti utenti, scontenti per il servizio offerto.-- Sono in molti ad avere riscontrato problemi prima e durante Napoli-Milan, il big match della seconda giornata di Serie A. Nel dettaglio, c’è chi ha lamentato ...

Dazn non funziona (Ancora)/ Napoli Milan - problemi con lo streaming : rivolta sui social : Il pentalogo degli esperti di Dazn per godersi al meglio le partite di calcio. I prossimi appuntamenti sono previsti per oggi: Juventus-Lazio (ore 18) e Napoli-Milan (20.30).(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 20:57:00 GMT)

Dazn Ancora problemi - ira dei tifosi - rischio disservizi Napoli-Milan. Ecco il Tweet : Segnalazioni in vista di Napoli-Milan, mancano pochi minuti e i problemi della scorsa settimana non sono stati risolti. Sembra non esserci pace per gli abbonati Dazn, dopo l’esordio non certo felice della nuova piattaforma di streaming, che ha visto l’esordio del Napoli (contro la Lazio) vedersi veramente male e con tanti problemi di segnale. (leggi l’articolo) Sembra che ancora oggi dopo una settimana, i problemi non sono del ...

Juve-Lega - Ancora problemi sui tappetini : Come scrive La Gazzetta dello Sport , il club bianconero oggi allo Stadium non metterà a disposizione della Lega, e quindi di Tim , quegli spazi, per i quali è previsto un uso corporate. Senza i tappetini allo Stadium , precisa ...

Ronchis Latisana - a fuoco vecchio casello sull'A4/ Ultime notizie - Ancora tanti problemi di traffico : Ronchis Latisana, a fuoco vecchio casello sull'A4. Ultime notizie, incendio presso cantiere della terza corsia: nessuna persona è rimasta ferita, danneggiate decine di automobili(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 00:32:00 GMT)