Anche a Milano una banda dell' uovo ? Colpita una giapponese

NBA Fan Zone - in Piazza Duomo a Milano sbarca Anche Chauncey Billups : orari ed eventi : ... che con la Fan Zone punta a ricreare l'esperienza unica delle partite della lega di pallacanestro più famosa del mondo. A impreziosire ancora di più l'esperienza ci sarà la presenza di una leggenda ...

Borse - Milano negativa : con lo spread in calo bene le bAnche : Il FTSE Mib al momento è in calo dello 0,1% a 20.581,78 dopo aver terminato la seduta precedente su dell'1,0%

BORSA MILANO positiva su balzo bAnche in scia Btp - bene Saipem - Tim : La banca dice che il titolo ha perso terreno a inizio agosto nonostante le notizie positive sulla società, a causa dei timori per l'Italia, legati alla politica. Per una panoramica su mercati e ...

Anche Cesare Cremonini al Tempo delle Donne - a Milano l’8 settembre : il programma : Cesare Cremonini al Tempo delle Donne sarà il protagonista di un evento che si terrà a Milano il giorno sabato 8 settembre. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Reduce dal tour sold out negli stadi italiani e prima di intraprendere la tournée di concerti nei palazzetti, per la prima volta approda Cesare Cremonini al Tempo delle Donne per raccontarsi e raccontare la sua musica attraverso un'intervista a cura di Giusi ...

Milano - 8 indagati per esondazione del Seveso : Anche Pisapia e Moratti - : L'inchiesta della Procura di Milano riguarda le esondazioni del fiume nella zona nord della città nel 2014. Tra gli indagati anche Roberto Formigoni

Milano - esondazione fiume Seveso del 2014 : 8 indagati. Ci sono Anche Formigoni e gli ex sindaci Pisapia e Moratti : Ci sono l’ex governatore lombardo Roberto Formigoni e gli ex sindaci Giuliano Pisapia e Letizia Moratti tra gli otto indagati dalla Procura di Milano per l’esondazione del fiume Seveso, che nel 2014 allagò la zona nord del capoluogo lombardo. Oltre a loro, nel registro degli indagati compaiono anche altre cinque persone, tra cui Marco Granelli (ex assessore alla Protezione civile e ora ad Ambiente e Mobilità del Comune di Milano), ...

Borsa Milano positiva con bAnche : ANSA, - Milano, 3 SET - Prima seduta di settimana in leggero rialzo per Piazza Affari dopo che Fitch ha, come previsto, peggiorato solo l'outlook e non il rating sul debito italiano: l'indice Ftse Mib ...

Borsa Milano positiva con bAnche : ANSA, - Milano, 3 SET - Prima seduta di settimana in leggero rialzo per Piazza Affari dopo che Fitch ha, come previsto, peggiorato solo l'outlook e non il rating sul debito italiano: l'indice Ftse Mib ...

Milano inizia i festeggiamenti per i 500 anni della morte di Leonardo : il Cenacolo Vinciano apre Anche la sera : Orari prolungati per le visite al Museo a partire da domenica 2 settembre: a ottobre la mostra dei disegni preparatori dell'Ultima Cena

F1 – Lo show in Darsena continua Anche di notte : lo spettacolo di luci a Milano [GALLERY] : Lo show della Formula Uno a Milano continua anche di notte: lo spettacolo di luci alla Darsena Dopo l’evento che ha visto sfrecciare le Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel a Milano, lo show firmato Formula Uno continua anche di notte. Lo spettacolo di luci creato dall’organizzazione dell’evento crea un’atmosfera davvero meravigliosa nella capitale della moda italiana. Scorri la gallery per vedere più ...

Il Gp di Monza Anche a Milano e a Venezia : 'Un simbolo vincente della Lombardia e dell'Italia nel mondo', così il presidente della Regione Attilio Fontana, presentando l'89ª edizione del Gp d'Italia. 'Per questo abbiamo combattuto perché rimanesse in Brianza, nella città simbolo della F1'. ...

Milano - Orbán da Salvini : «Matteo è il mio eroe dimostra che i migranti si possono fermare Anche via mare» : Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, nel corso della conferenza stampa in Prefettura a Milano dopo l'incontro con il vicepremier Matteo Salvini

Borsa di Milano in rosso frenata da utility e bAnche - sale lo spread : Dopo una partenza incerta, la Borsa di Milano imboccato la via del ribasso (-1,03% il Ftse Mib), frenata in particolare da utility e banche. Lo spread Btp-Bund sale di 6 punti base a 283 punti sul decennale e di 9 punti a 267 punti sul quinquennale....

Borsa di Milano in rosso frenata da utility e bAnche - sale lo spread : Dopo una partenza incerta, la Borsa di Milano imboccato la via del ribasso , -1,03% il Ftse Mib, , frenata in particolare da utility e banche. Lo spread Btp-Bund sale di 6 punti base a 283 punti sul ...