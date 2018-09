Amichevoli internazionali | l’Argentina vince | in gol Simeone | bene anche il Brasile

sportfair

(Di sabato 8 settembre 2018) Argentina eriprendono il loro cammino dopo un Mondiale non certo positivo in Russia:va in rete per Scaloni Esordionte per il ct ad interim dell’Argentina Lione Scaloni che sconfigge con un netto 3-0 il modesto Guatemala in un match amichevole disputato a Los Angeles. Di Martinez su rigore al 27′, Lo Celso al 35′ eal 44′ le reti dell’albiceleste. Facili successipere Uruguay, sempre in partite. La Selecao supera 2-0 gli Stati Uniti, nel New Jersey, con i gol di Firmino all’11’ e di Neymar al 43′ su rigore. Infine la celeste batte 4-1 a Houston il Messico grazie a Gimenez che apre le marcature al 21′, Suarez a segno con una doppietta al 32′ e al 40′ su rigore e Gaston Pereiro al 59′. Jimenez al 25′ realizza l’unica rete dei ...