Amazon : una marea di sconti per il “Ritorno a Scuola”! : Se prima la fila nella cartoleria del quartiere era d’obbligo, da un po’ di tempo le cose sono cambiate e sono sempre più gli studenti ed i genitori che si affidano ad Internet per il famigerato ritorno a scuola o, come piace dire ad Amazon, per il “Back to School“! Ma cos’ha di speciale questa promozione? Ve lo spieghiamo subito! Questa promo Amazon è davvero incredibile poiché è l’unica che in pochi click vi ...

Amazon Alexa : sarebbe in arrivo una UWP per Windows 10 : Alexa sta gradualmente entrando nel mercato PC stipulando una collaborazione con Microsoft che prevede l’integrazione di Cortana e accordi commerciali con OEM che la preinstallano di default nei loro dispositivi. Secondo un’indiscrezione riportata dal team di TrekStor, la società tedesca esperta nell’assemblaggio di periferiche e nella produzione di notebook, Amazon sarebbe intenzionata a realizzare una versione scritta in UWP ...

Jabra presenta ad IFA 2018 una versione degli Elite Active 65t dedicata ad Amazon : All'IFA 2018 in corso di svolgimento a Berlino, Jabra ha presentato una curiosa variante dei suoi auricolari wireless Elite Active 65t L'articolo Jabra presenta ad IFA 2018 una versione degli Elite Active 65t dedicata ad Amazon proviene da TuttoAndroid.

«Jack Ryan» : l'eroe dei libri di Tom Clancy in una serie su Amazon Prime Video - : ... ci aiuta a percepire meglio il suo dramma e la difficoltà delle missioni che si trova ad affrontare sul campo , in Europa o in Medio Oriente, , oltre che i realistici corrispettivi con la cronaca. ...

Come creare e condividere una lista desideri Amazon : La lista desideri è una particolare funzione di Amazon che ci consente di creare una lista di prodotti presenti sullo store. In questo modo potremo facilmente raccogliere tutti i prodotti che ci interessano. Queste liste possono essere facilmente condivise con amici e parenti per poter ricevere i regali tanto attesi. In questa guida vedremo Come creare e condividere una lista desideri di Amazon in pochi e semplici passi. Indice Come creare una ...

Amazon ha annunciato il Prime Day 2018 e durerà 36 ore. Una guida : I malati di shopping avranno il loro Armageddon il 16 luglio. Per un giorno e mezzo, Amazon rinnova l'appuntamento - riservato ai clienti Prime - con un milione di offerte: televisori, soluzioni smart home, articoli da cucina, generi alimentari, giocattoli, moda, mobili, elettrodomestici, materiali per il rientro a scuola e persino fare scorta di prodotti di uso quotidiano. Prime Day, inizierà alle ore 12 ...

Dodocool torna con una serie di gadget in offerta su Amazon con codici sconto : tornano alcune interessanti offerte Dodocool, accessibili su Amazon fino al 19 agosto con i codici sconto che trovate nel nostro articolo. L'articolo Dodocool torna con una serie di gadget in offerta su Amazon con codici sconto proviene da TuttoAndroid.

Le promo Amazon di questa settimana regalano 5€ di credito ed una cassa Bluetooth! : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le promozioni e le offerte Amazon della settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il gaming e la tecnologia in generale. Se volete altre offerte non dimenticatevi di aggiungere ai preferiti la nostra sezione Offerte e la sezione Coupon, ed inscrivetevi al nostro Canale Telegram per avere tutte le promo in tempo reale! Ma ora basta perdere tempo e vediamo le ...

Amazon ha fatto la fortuna dei genitori di Bezos - ecco quanto hanno incassato in 23 anni : E suo figlio, ora l'uomo più ricco del mondo, gli ha sempre dato ragione: 'Voglio che sappiate quanto sia rischioso' , aveva detto Bezos ai suoi genitori circa 23 anni fa ' perché voglio tornare a ...

La strategia di Amazon per diventare una banca : Risultati raggiunti anche grazie a operazioni come l'acquisto della catena di supermercati Whole Food: come a dire che, dietro alle suggestioni del mondo smart, comunque sia l'economia più solida è ...

Amazon diventa una macchina da utili. Battute le attese grazie ai servizi : MILANO - Amazon inizia a diventare una macchina da soldi anche dal punto di vista della redditività. E' questa la grande svolta della trimestrale del colosso dell'e-commerce, per come la stanno ...