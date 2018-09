Alibaba | Jack Ma lascerà il 10 settembre Farà il filantropo | Voglio morire su una

Jack Ma dice lascia Alibaba - farà il filantropo : Secondo in New York Times il fondatore del colosso dell'e-commerce si ritirerà il 10 settembre ma rimarrà nel board del gruppo e continuerà a fare da mentore al nuovo management - Jack Ma, il ...

Jack Ma dice addio ad Alibaba : farà il filantropo : Washington - Jack Ma, il fondatore di Alibaba e l'uomo più ricco della Cina, lascia la guida del colosso dell'e-commerce: lo ha svelato lui, stesso secondo quanto riportato dal New York Times, ...

Jack Ma lascia la guida di Alibaba : «farò il filantropo». Quando disse : «Voglio morire su una spiaggia - non in un ufficio» : Per la cronaca, Bill Gates si è ritirato nel 2014 a 59 anni e oggi ha ancora un patrimonio netto di 95 miliardi di dollari. Jack Ma compie 54 anni. Il ritiro di Jack Ma dal ruolo formale di ...