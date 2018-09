Alessandro Gassmann protagonista di ' Una storia senza nome' | ' Porto al cinema l' Italia

Neil Simon - morto il re della commedia/ Ultime notizie : il saluto di Alessandro Gassmann : Neil Simon è morto: addio al re della commedia mondiale, aveva 91 anni. Stroncato dalle complicazioni di una polmonite. Tra i suoi capolavori, "La strana coppia" e "A piedi nudi nel parco".(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 23:41:00 GMT)

Ladri in casa a ferragosto nella casa di Alessandro Gassmann : Rubati oggetti di valore, gioielli e i premi storici del padre, Vittorio. Disavventura per Alessandro Gassmann. nella notte tra il 15 e il 16 agosto, l’attore è stato vittima di un furto compiuto nella sua casa romana situata in via dei Coronari. I Ladri hanno portato via oggetti preziosi, ricordi affettivi, gioielli, i riconoscimenti dell’attore 53enne e addirittura i tanti premi vinti dal padre di Alessandro, Vittorio ...

«Una storia senza nome» : Micaela Ramazzotti e Alessandro Gassmann in anteprima : Valeria (Micaela Ramazzotti) è la giovane segretaria di un produttore cinematografico, che vive appartata con una madre eccentrica (Laura Morante) e scrive in incognito per uno sceneggiatore di successo, Alessandro (Gassmann). Un giorno, la donna riceve un insolito regalo da uno sconosciuto (Renato Carpentieri): la trama di un film. Ma quel plot è pericoloso, la storia senza nome racconta infatti il misterioso furto di un celebre quadro di ...

X Factor 12 / Video - passano agli Home Visit il figlio di Alessandro Gassmann e l'ex Amici JeaMi : X Factor 12, Video: passano gli Home Visit la figlia di Alessandro Gassmann e Jennifer Milan che in arte JeaMi aveva già partecipato ad Amici 8. La lista dei cantanti al primo turno.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:03:00 GMT)