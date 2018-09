ALESSANDRIA | VIDEO MALTRATTAMENTI ASILO | SOSPESE 2 MAESTRE Ultime notizie | “Bambini

ALESSANDRIA - asilo choc : botte e insulti a bimbi/ Video maltrattamenti - 2 maestre sospese : i genitori però... : Alessandria, botte e insulti a bimbi asilo: sospese 2 maestre. Ultime notizie, alunni strattonati e percossi dagli insegnanti, denuncia partita da una mamma(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 21:28:00 GMT)

Genoa - netto successo contro l’ALESSANDRIA e gol pazzesco di Medeiros [VIDEO] : Il Genoa continua la preparazione in vista della ripresa del campionato, poker della quadra di Ballardini contro l’Alessandria (serie C), amichevole disputata nel pomeriggio allo stadio Moccagatta. Dopo pochi minuti autorete di Prestia, raddoppio di Medeiros, direttamente su punizione, e tris di Mazzitelli. Nella ripresa, Pereira firma il definitivo 4-0 finale. Prima dell’inizio del match un minuto di silenzio per la tragedia ...

ALESSANDRIA - video con bimbi maltrattati : sospese due maestre di scuola materna : Un altro caso di maestre accusate di maltrattare e insultare i bambini. Nemmeno 48 ore dopo la notizia delle cinque indagate in un asilo di Roma e a una settimana dal caso di Reggio Emilia, altre due insegnanti di una scuola statale per l’infanzia – di 42 e 46 anni – sono state sospese dal servizio. Questa volta ad Alessandria, dove l’operazione ‘Beyond the gate‘ ha accertato – secondo gli investigatori ...

ALESSANDRIA - botte e strattoni a bimbi di 3 anni. Ecco il video che inchioda due maestre. Abusi su 8 alunni : video di una telecamera nascoste dalla polizia all’interno di un asilo di Alessandria che riprende i momenti in cui una maestra maltratta dei bambini. Due maestre della struttura sono state sospese dall’esercizio. Le indagini sono partite in seguito della denuncia della madre di uno dei piccoli. Al momento sono stati accertati Abusi su almeno 8 bimbi, tra i 3 e i 5 anni. In alcuni casi gli episodi sfociavano in percosse e violenti ...

ALESSANDRIA - botte e insulti in asilo : video maltrattamenti/ Ultime notizie - le maestre : “Bimbi troppo vivaci” : Alessandria, botte e insulti a bimbi asilo: sospese 2 maestre. Ultime notizie, alunni strattonati e percossi dagli insegnanti, denuncia partita da una mamma(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 15:42:00 GMT)

