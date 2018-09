Alessandria | video con bimbi maltrattati | sospese due maestre di scuola materna

ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 settembre 2018) Un altro caso diaccusate di maltrattare e insultare i bambini. Nemmeno 48 ore dopo la notizia delle cinque indagate in un asilo di Roma e a una settimana dal caso di Reggio Emilia, altre due insegnanti di unastatale per l’infanzia – di 42 e 46 anni – sono statedal servizio. Questa volta ad, dove l’operazione ‘Beyond the gate‘ ha accertato – secondo gli investigatori – maltrattamenti su ottodi età compresa tra i tre e i cinque anni. Tutto è nato dalle parole equivoche di uno dei bambini, mentre giocava col papà. Tirandogli l’orecchio in modo particolarmente violento, si è giustificato così: “È quello che ci fanno ase siamo monelli“. La mamma, allora, ha ripreso le confidenze del piccolo e si è precipitata in Questura. Leregistrazioni attivate ...