Alessandria | botte e insulti a bimbi di scuola materna | sospese due maestre

Scuola - maltrattamenti - botte e insulti a bambini : insegnanti sospese a Roma e Alessandria : La Scuola, in particolare la Scuola dell’infanzia, ritorna ancora al centro, purtroppo, delle notizie di cronaca. Secondo quanto riportato da Mediaset TGCom, due maestre di una Scuola dell’infanzia di Alessandria sono state sospese dall’esercizio dalla Polizia in quanto picchiavano e insultavano i bambini della materna dove prestavano servizio. Alessandria, sospese due maestre per botte e insulti ai bambini Le indagini ...