AIDAA | per Natale prenotano i cuccioli con lo sconto

AIDAA : 9mila multe per i cani in spiaggia - fioccano i ricorsi : “Quella che sta per concludersi sarò ricordata senza ombra di dubbio come la peggiore stagione in relazione alle sanzioni elevate dalla polizia locale delle località costiere a carico dei bagnanti con i cani in spiaggia“: secondo i dati raccolti dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, “sono oltre 9.000 gli italiani con il cane al seguito multati da giugno alla fine del mese di agosto con un incremento di ...

“AIDAAa!”. Pomeriggio 5 - cosa combina la Nizar. E per Barbara D’Urso è imbarazzo totale : Durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, è tornata in scena anche Aida Nizar, la vulcanica concorrente del Grande Fratello 15 che ha fatto molto discutere i telespettatori italiani durante la sua permanenza in casa. Una volta terminata l’esperienza televisiva, la spagnola ha continuato a entrare nella case degli italiani grazie alle sue ospitate nei programmi condotti da Barbara D’Urso che è stata anche al timone dell’ultimo Grande ...

AIDAA : oggi la 3ª giornata della carezza per micio e fido : Si svolge oggi la terza edizione della giornata della carezza per micio e fido, ideata dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA: quest’anno l’associazione invita “tutti i proprietari di cani e gatti a passare un po più tempo con i propri animali domestici e ad andare a visitare canili o gattili per portare un dono o una semplice carezza alle migliaia di cani e gatti sfortunati che aspettano una ...

AIDAA : il 2 settembre la 3ª giornata della carezza per micio e fido : “Un gesto semplice come una carezza per dire grazie al nostro cane o al nostro gatto per il loro amore incondizionato verso di noi”. Con queste parole il presidente nazionale di AIDAA Lorenzo Croce ha presentato la terza edizione della giornata della carezza per micio e fido prevista per domenica 2 settembre 2018. “Una giornata – si spiega in una nota – che vuole richiamare nella sua semplicità un gesto che molti di noi fanno ...

AIDAA : le regole per un sereno Ferragosto in spiaggia con Fido : “Sono circa un milione e mezzo le famiglie con i cani al seguito che in questa settimana di Ferragosto si sono trasferiti con i pelosi nelle località turistiche in particolare nelle località di mare“: lo spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota. “Anche quest’anno per poter far passare un Ferragosto tranquillo in spiaggia ai bagnanti con i pelosi al seguito indichiamo alcuni consigli che se seguiti saranno ...

AIDAA : “Milano piena di veleno per topi - cani a rischio avvelenamento” : “Milanesi attenti a dove portate i vostri cani la città è piena di casette con il veleno dei topi, solo nella zona compresa tra le piazze Fontana, Beccaria e Santo Stefano sono posizionate una decina di casette ed il rischio che i bocconi velenosi rosicchiati dai topi rimanga sui prati e sia ingerito dai cani, sia quelli di strada che quelli padronali è alto, specialmente in questi giorni di festa dove complice la città semi vuota sono ...

AIDAA : “Medaglia al valor civile per Kaos e il suo addestratore” : Ha fatto un’enorme impressione a tutti gli italiani la morte del cane Kaos eroe che ad Amatrice aveva partecipato con grande successo alla ricerca delle persone che si trovavano vive sotto le macerie dopo il terremoto. Kaos è stato trovato avvelenato l’altro giorno dal suo addestratore Fabiano Ettore nel giardino della loro casa. La questione della morte del cane riporta alla luce il tragico fenomeno degli avvelenamenti di cani e ...

Estate - AIDAA : le regole per viaggiare sicuri con il cane in auto : “E’ scattato ieri – rileva l’associazione animalista AIDAA – l’esodo con un weekend da bollino rosso in concomitanza con l’inizio della settimana più calda dell’Estate. Sono circa un milione le famiglie che nel fine settimana si sono messe in viaggio verso le località turistiche con il proprio cane (o gatto) al seguito“. L’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ricorda alcuni ...

AIDAA : 10 cani avvelenati a Pergine - taglia di 6mila euro : “Sono oramai dieci i cani avvelenati a Pergine in provincia di Trento, e da quanto ricostruito dalla stampa locale si tratta di avvelenamenti che sono avvenuti in questi primi sei mesi dell’anno“: lo riporta in una nota l’associazione animalista AIDAA: “A quanto pare si tratta di una faida tra cacciatori e bracconieri del luogo che per avvelenare i cani avrebbero usato in diversi casi con l’ENDOSULFAN un ...

AIDAA : diritti e doveri per i cani in spiaggia e per i loro padroni : “Sono aumentate le le spiagge per i bagnanti con i cani al seguito? La risposta è un sì a macchia di leopardo – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – mentre anche in questo 2018 sono oltre 5000 le ordinanze emesse dai singoli comuni, dalle capitanerie di porto, dalle provincie e dalle regioni, alle quali si uniscono le leggi regionali e i regolamenti dei singoli stabilimenti balneari che portano a circa ...