Aggiornamento beta Call of Duty Black Ops 4 Blackout | orari e disponibilità

Già tempo di beta 3 per OnePlus 6 con l’Aggiornamento Android Pie : Uno dei primi smartphone destinati a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie dovrebbe essere OnePlus 6. Non è un caso che, in anticipo anche rispetto a Samsung e Huawei, il produttore abbia iniziato a distribuire le beta per testare sul campo l'impatto del pacchetto software nei confronti del device. Premesso questo, oggi 3 settembre possiamo analizzare più da vicino come stiano andando le cose con la beta 3, con le ultime ...

Che settimana per iOS 12 : data di uscita - retroscena problemi e nuove beta dell’Aggiornamento : Si sta chiudendo una settimana davvero ricca di novità per quanto riguarda l'aggiornamento del sistema operativo iOS 12, andando ben oltre quello che vi abbiamo riportato pochi giorni fa a proposito della beta 11 e di alcune sorprese che potrebbero coinvolgere i possessori dei vari iPhone 6 e 5S. Andiamo con ordine e, arrivati ad oggi 2 settembre, proviamo a ricapitolare tutte le informazioni che sono trapelate per il pubblico in attesa del ...

Elenco novità Aggiornamento beta 5 iOS 12 su iPhone per sviluppatori : a quando la beta 4 pubblica? : La beta 5 di iOS 12 ha fatto capolino da qualche ora sugli iPhone degli sviluppatori iscritti al programma tester Apple. Le novità dell'ultimissimo firmware sperimentale non mancano e le elencheremo tutte in questo articolo e indicheremo pure i presunti tempi per il lancio della beta 4 per i tester pubblici. Partiamo proprio dalle novità della beta 5 iOS 12 (pure segnalate dal sito Appleinsider) che includono diversi cambiamenti di tipo ...

PS4 : aperte le iscrizioni alla beta dell'Aggiornamento 6.00 : Sony Interactive Entertainment ha recentemente annunciato di aver aperto le iscrizioni alla beta aperta del nuovo aggiornamento di sistema in arrivo per PlayStation 4, l'update 6.00.I giocatori avranno tempo da oggi fino al 27 luglio per sottomettere la propria candidatura, anche se per il momento Sony non ha ancora reso disponibile il form d'iscrizione per gli utenti europei. Le registrazioni sono quindi aperte per il Nord America e per il ...

Servito l’Aggiornamento beta 4 iOS 12 : cosa cambia sugli iPhone supportati : Rilasciato per il download l'aggiornamento beta 4 iOS 12 agli sviluppatori. Il firmware sperimentale Apple compie un nuovo passo verso la distribuzione definitiva che, con ogni probabilità, avverrà a settembre. Ecco spiegato di seguito cosa cambia per la vasta carrellata di iPhone supportati (dall'ultimissimo iPhone X fino ad arrivare ai più che datati iPhone 5S). La terza beta iOS 12 aveva fatto capolino solo lo scorso 4 luglio includendo ...

Aggiornamento Open Beta 14 e 15 su OnePlus 5 e 5T : la fotocamera innanzitutto : Un altro Aggiornamento ha colpito OnePlus 5 e 5T: per il primo attraverso la Open Beta 14, che diventa Open Beta 15 nel caso del secondo. I miglioramenti che hanno investito i dispositivi interessano prevalentemente il comparto fotografico, andando a ridurre l'effetto 'pittura ad olio' che diversi utenti hanno ravvisato sui propri scatti. Trattasi di un particolare disturbo di natura grafica che tende ad addolcire (pure fin troppo) il perimetro ...

Anteprima adesivi WhatsApp nell’ultimo Aggiornamento beta (foto) : come si aggiungeranno : Curiosi di ammirare gli adesivi WhatsApp che presto arriveranno a far compagnia ai più tradizionali emoji? Nell'applicazione di messaggistica la gradita novità e attesa da tempo, perché presente in una serie di update beta Android ma nell'ultima della serie oasia la 2.16.218, ecco che molti utenti tester potranno dare più di un'occhiata ai famosissimi e innovativi sticker. come al solito, la soffiata del momento giunge dal ...

Honor cerca beta tester per l’Aggiornamento che porta la GPU Turbo su Honor 10 : Honor è alla ricerca di beta tester per il prossimo aggiornamento della EMUI per Honor 10, con il quale anche l'ultimo flagship del brand riceverà finalmente la GPU Turbo, l'innovativa tecnologia di Huawei pensata per migliorare le performance grafiche dei dispositivi, con vantaggi per gli amanti dei giochi, ma anche nell'esperienza d'uso di tutti i giorni. L'articolo Honor cerca beta tester per l’aggiornamento che porta la GPU Turbo su ...

Il primo Aggiornamento porta MIUi 10 Global Beta su Xiaomi Mi Pad 4 : A un paio di settimane dalla presentazione, Xiaomi Mi Pad 4 riceve la sua prima versione di MIUi 10 Global Beta, con tutte le novità della nuova interfaccia. L'articolo Il primo aggiornamento porta MIUi 10 Global Beta su Xiaomi Mi Pad 4 proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp - versione Beta 2.18.206/ Il nuovo Aggiornamento contro le bufale - utenti più sicuri : Whatsapp, versione Beta 2.18.206, due interessanti novità: note vocali pre-ascoltabili, e lotta agli spam. Attenzione alle feauture che stanno testando gli sviluppatori dell'app di messaggi(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 09:49:00 GMT)

Fulmineo l’Aggiornamento beta 3 iOS 12 : i cambiamenti in atto su iPhone : Già disponibile l'aggiornamento beta 3 iOS 12 su iPhone compatibili. Procede di buona lena la fase di sperimentazione del nuovo firmware Apple che registra da qualche ora la sua terza versione appunto di firmware test per gli sviluppatori, esattamente a due settimane dalla precedente e dopo che il programma di sperimentazione ha raggiunto anche i tester pubblici. Quali sono i cambiamenti proposti? In generale possiamo dire che la beta 3 iOS ...