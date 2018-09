Aeroporto di Comiso | Cna | tutti i nodi al pettine

Confcommercio Sicilia a favore dell' Aeroporto di Comiso : E' una vera e propria lancia spezzata in favore della sopravvivenza dell'aeroporto di Comiso quella di Confcommercio Sicilia . Ed infatti il suo presidente Francesco Picarella, in controtendenza con il ...

Confcommercio Sicilia a favore dell' Aeroporto di Comiso : Aeroporto di Comiso . Francesco Picarella presidente Confcommercio Sicilia “situazione difficile ma non proibitiva. Serve condivisione di intenti”.

ENAC - presidente Riggio chiede avvio verifiche requisiti sicurezza Aeroporto Comiso : Il presidente dell' Ente Nazionale per l'Aviazione Civile , ENAC ,, Vito Riggio , interviene sull' Aeroporto di Comiso . In merito alla situazione economico finanziaria della Soaco , società di ...

Aeroporto di Comiso - nulla di fatto per il futuro dello scalo ragusano : Teleborsa, - La So.A.Co , società di gestione dell' Aeroporto di Comiso , ha fatto dietrofront, rinunciando ad affidare a terzi la gestione temporanea dello scalo ragusano . Di conseguenza, non ci sarà ...

Aeroporto di Comiso - nulla di fatto per il futuro dello scalo ragusano : La So.A.Co , società di gestione dell' Aeroporto di Comiso , ha fatto dietrofront, rinunciando ad affidare a terzi la gestione temporanea dello scalo ragusano . Di conseguenza, non ci sarà la ...

Aeroporto di Comiso : un milione e 600 mila euro da Fondi ex Insicem : Aeroporto di Comiso. Il Commissario Straordinario approva schema di convenzione per l’utilizzo dei Fondi ex Insicem. Importo da un milione e 600 euro