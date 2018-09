“Addio mamma Tania” Orrore in strada | colpi di pistola e sangue

caffeinamagazine

(Di sabato 8 settembre 2018) Zoran Lukijanovic, nato in Serbia 41 anni fa ma con cittadinanza italiana, faceva l’autotrasportatore. Aveva sposato Tanja Dugalic in municipio a Orgiano, nel 2005. ”Una coppia solare”, racconta chi aveva assistito alle nozze. La loro bambina era nata nel gennaio del 2012 e quel giorno lui era tornato in Comune, stavolta per offrire pasticcini e Prosecco a tutti i dipendenti. ”Mai visto un uomo così felice”, ricordano. Poi la coppia era entrata in crisi. Lui era sempre in giro per l’Europa con il camion. Lei, a casa da sola. Quando Zoran tornava a Orgiano, i litigi si facevano sempre più frequenti, e già dal 2015 i servizi sociali avevano iniziato a interessarsi alla famiglia Lukijanovic. L’operaia lo denuncia per la prima volta il 17 ottobre dello scorso anno. Ma nella querela rivela che i primi episodi di maltrattamenti risalivano addirittura a una ...