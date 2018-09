ABI - crescita costante per "banca in mobilità". Previsti importanti nuovi investimenti : Un anno di decisa crescita il 2017, per non dire eccellente, con il superamento degli 8 milioni di clienti con "dispositivi mobili" attivi per le proprie necessità bancarie, vale a dire una crescita ...

'Crescita - stABIlità conti in ordine' : Governo annuncia manovra rassicurante : Una legge di bilancio che non spaventi nessuno, così dal vertice con il presidente del Consiglio, i vicepremier e il monistro dell'Economia. Di Maio e Salvini: non ci sarà nessuna sfida all'Europa, arriveranno reddito di cittadinanza e riforma Fornero -

CONTE - “MANOVRA DI CRESCITA E STABILITÀ”/ Salvini-Di Maio : “non in contrasto con Ue”. Coesione con Tria : CONTE, vertice Governo su Manovra: "stabilità e crescite, riforme strutturali ma con conti in ordine". Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti: rilancia su reddito, Flat e Fornero(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:55:00 GMT)

Conte : manovra con crescita e stABIlità Di Maio : «Non sfideremo la Ue sui conti» : La dichiarazione del premier sulla legge di Bilancio al termine dell’incontro di questa mattina. Chiarimenti dal ministro dell’Interno e soddisfazione da parte di Boccia (Confindustria)

Conte : "Manovra per crescita e stABIlità" : Una manovra nel segno della crescita, che terrà i conti in ordine e rassicurerà i mercati. E' quanto emerge dal vertice dell'esecutivo al lavoro sui Contenuti della legge di bilancio. "Nell'incontro ...

Conte : manovra con crescita e stABIlità Di Maio : rassicurerà mercati e famiglia : Presenti anche il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, quello dell'Economia, Giovanni Tria, e quello degli Affari Europei, Paolo Savona. Conte, manovra nel segno di crescita e stabilità "...

Conte : "in Manovra stABIlità e crescita"/ Vertice Governo con Di Maio e Salvini : "riforme ma conti in ordine" : Conte, Vertice Governo su Manovra: 'stabilità e crescita, riforme strutturali ma conti in ordine'. Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti.

Conte : manovra con crescita e stABIlità Di Maio : «Nessuno vuole sfasciare la Ue» : La dichiarazione del premier sulla legge di Bilancio al termine dell’incontro di questa mattina. Chiarimenti dal ministro dell’Interno e soddisfazione da parte di Boccia (Confindustria)

Manovra - Conte : verso crescita e stABIlità Salvini : «Il reddito di cittadinanza c’è» : La dichiarazione del premier sulla legge di Bilancio al termine dell’incontro di questa mattina. Chiarimenti dal ministro dell’Interno e soddisfazione da parte di Boccia (Confindustria)

Conte : “in Manovra stABIlità e crescita”/ Vertice Governo con Di Maio e Salvini : “riforme ma conti in ordine” : Conte, Vertice Governo su Manovra: "stabilità e crescite, riforme strutturali ma con conti in ordine". Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti: rilancia su reddito, Flat e Fornero(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 12:49:00 GMT)

Biologico - mai più senza : crescita inarrestABIle da 10 anni - “ma smettiamola di crogiolarci nei dati” : II prodotti biologici fanno ormai parte delle abitudini alimentari degli italiani che, a quanto dimostrano gli ultimi dati Biobank, elaborati da Firab, la Fondazione per la Ricerca sull’Agricoltrua Biologica, non possono più rinunciare ad averli in tavola. Il periodo di tempo analizzato va dal 2008 al 2017, 10 anni in cui le percentuali di crescita hanno raggiunto anche le 3 cifre, come il settore dell’e-commerce (+325% nel 2017 rispetto al ...

Conte - crescita e stABIlità in manovra : ANSA, - ROMA, 5 SET - "Nell'incontro di questa mattina abbiamo continuato a lavorare alla manovra economica e ci aggiorneremo anche domani. Stiamo approfondendo tutti i dettagli per varare un piano ...

Conte - crescita e stABIlità in manovra : ANSA, - ROMA, 5 SET - "Nell'incontro di questa mattina abbiamo continuato a lavorare alla manovra economica e ci aggiorneremo anche domani. Stiamo approfondendo tutti i dettagli per varare un piano ...

Conte : manovra terrà insieme crescita e stABIlità conti : Roma, 5 set., askanews, - "Nell'incontro di questa mattina abbiamo continuato a lavorare alla manovra economica e ci aggiorneremo anche domani. Stiamo approfondendo tutti i dettagli per varare un ...