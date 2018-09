“Abbiamo deciso!” L’annuncio di Ryanair farà felici 2 milioni di passeggeri | il

caffeinamagazine

(Di sabato 8 settembre 2018) Dal primo novembre non sarà più possibile infatti portare a bordo gratuitamente i trolley fino a 10 chili. Ma come funzionerà d’ora in poi? La compagnia di volo low-cost ha pubblicato sul proprio sito le risposte ai dubbi più frequenti deisulle nuove regole. Prima tutti i clienti che non avevano acquistato l’Imbarco Prioritario potevano portare gratuitamente in cabina un bagaglio a mano più piccolo e un bagaglio più grande (trolley). A partire da novembre, i clienti che non hanno acquistato l’Imbarco Prioritario potranno portare in cabina solo un bagaglio a mano gratuito piccolo delle dimensioni massime di 40x20x25. Solo i clienti che hanno acquistato l’Imbarco Prioritario potranno continuare a portare a bordo gratuitamente due bagagli (un bagaglio più piccolo + un trolley).senza imbarco prioritario dovranno pagare per ...