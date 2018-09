A Misano la pole è di Lorenzo

Lorenzo in pole a Misano : E' di Jorge Lorenzo la pole position del Gp di San Marino in MotoGp. Lo spagnolo della Ducati gira in 1'31"629 precedendo l'australiano Jack Miller , 1'31"916, con la Ducati del team Pramac e il ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Lorenzo imprendibile - è in pole! 4° Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Jorge Lorenzo (Ducati) conquista la pole-position nel GP di San Marino 2018, classe MotoGP, in corso di svolgimento sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico. Con il crono di 1’31″629 lo spagnolo non ha dato scampo alla concorrenza, festeggiando la seconda partenza al palo della stagione dopo il GP di Catalogna. Il 31enne maiorchino si è trovato subito a suo agio con la gomma soft, prendendo il comando sin dalle ...

Moto3 Misano : Martin ancora in pole! Rodrigo insegue : Misano - Ennesima pole di Jorge Martin sul circuito di San Marino. Lo spagnolo si prende il miglior tempo all'ultimo istante con la sua Del Conca Gresini, che ha messo dietro tutti. Poi prima fila con ...

Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Martin centra una strepitosa pole position davanti a Rodrigo e Canet - poi cinque italiani : Jorge Martin (Honda Gresini) si dimentica dei dolori al braccio sinistro e centra una strepitosa pole position (l’ottava di questo campionato) del Gran Premio di San Marino 2018 di Moto3. Lo spagnolo, proprio in extremis, va a piazzare il nuovo record della pista in 1:41.823 e rifila oltre tre decimi all’argentino Gabriel Rodrigo (KTM Rba Boe) mentre completa la prima fila lo spagnolo Aron Canet (Honda EG 0,0) a 447 millesimi. Alle ...

