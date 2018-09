A Cagliari l' arte della meditazione con una giornata nella ' Luce del Silenzio'

Cagliari . Pericolo incendio alto in tutto il Sud Sardegna per martedì 14 agosto : Nuovo Bollettino di previsione di Pericolo incendio alto (codice arancione) diramato dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna .

REGIONE - Parte da Alghero - Olbia e Cagliari la raccolta firme per il Referendum sulla 'Vertenza Entrate' : Muove i primi passi il neonato Comitato referendario sulla Vertenza entrate , che vuole promuovere un Referendum regionale per abrogare l' articolo 5 dell'accordo tra il Ministero dell'Economia e la REGIONE , sottoscritto il 21 luglio 2014, così da eliminare la Parte che prevede l' impegno della REGIONE a ritirare tutti i ricorsi pendenti contro lo Stato in materia di finanza ...

Pre-ritiro per il Cagliari - poi partenza per Pejo : Vacanze praticamente finite per il Cagliari: domani raduno e appello al centro sportivo di Asseminello. E poi subito partenza ad Aritzo, a un centinaio di chilometri dal capoluogo ma al fresco delle montagne, per la fase del Pre-ritiro. La full immersion in vista del campionato partira’ invece dal 14 luglio nella Val di Sole, a Pejo, e durera’ sino al 28 dello stesso mese. Il nome nuovo, dopo tre anni di avvio di preparazione ...