A 29 anni scopre di avere un tumore | quello che fa emoziona l’Italia intera Una storia

caffeinamagazine

: @rosalinobove @redblack1980 Non lo sopporto e, in genere, lo dicono con fare cospiratorio. E poi si scopre che al 9… - kunta61 : @rosalinobove @redblack1980 Non lo sopporto e, in genere, lo dicono con fare cospiratorio. E poi si scopre che al 9… - hosceltome : Non ricordo nemmeno se aveva i capelli castani o neri PENSATE VOI QUANTO È FUSO IL MIO CERVELLO. Addirittura pensav… - SailorLoki : @ netflix voglio una serie dove due ragazzi sono mutuals da anni su twt si prendono si innamorano decidono di incon… -

(Di sabato 8 settembre 2018) Ladi Isabella di Leo, 29, stando tutti e noi siamo felicissimi di raccontarla, perché è giusto che più persone possibile la leggano. Isabella è nata a Milano, ma da tempo vive a Gorgonzola col proprio compagno. È una grafica pubblicitaria e da sempre sogna il fumetto. Solo un anno fa ha scoperto diun “ospite”, come lo chiama lei: per sei mesi i medici non sono stati in grado di identificarlo. Alla fine del 2017 quella che pareva essere una semplice cisti al seno ha iniziato a insospettirla, al punto da farle decidere di cambiare ospedale. Nel giro di pochi giorni una benedetta biopsia le ha regalato, per Natale, la risposta che nessuno aveva trovato: carcinoma mammario triplo negativo ad uno stadio parecchio avanzato e con una rapida proliferazione in corso. “Quando un medico ti dà una notizia simile non riesci a capacitartene – racconta Isabella – ...