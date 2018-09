82 a edizione della Fiera del Levante di Bari discorso del Presidente Nuova Fiera

Bari - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA MICHELE EMILIANO 82edizione della FIERA DEL LEVANTE : Questa FIERA PRESIDENTE nella testa del Suo collega Aldo Moro, doveva essere il luogo dove economia nazionale, questione meridionale e relazioni internazionali dovevano rilegittimare il genio ...

Bake Off Italia 6 : i concorrenti della sesta edizione : Bake Off Italia 6 ci ha già svelato i concorrenti che hanno superato la prima puntata. Abbiamo parlato dei vincitori e delle sfide affrontate prima di accedere al tendone, ma ora conosciamo meglio gli aspiranti pasticceri. Chi sono i concorrenti di Bake Off Italia 6? Abbiamo scoperto qualcosa su di loro grazie al video delle loro presentazioni, lanciate in occasione dei supercasting. Bake Off Italia 6: i concorrenti che troveremo al ...

'Scienza - verita' e bugie della vita quotidiana' 14-15-16 settembre - prima edizione del Cicap Fest 2018 : Dal 14 al 16 settembre, la prima edizione del Festival avra' come tema conduttore: Scienza, verita' e bugie della vita quotidiana. Il Cicap Fest e' promosso dal Cicap, il Comitato italiano per il ...

Grande Fratello Vip3 : da Giulia Salemi a Fabio Basile - svelato il cast della nuova edizione [GALLERY] : Svelati i nomi del cast del Grande Fratello Vip3: anche il campione olimpico Fabio Basile nella casa del noto reality L’autunno si avvicina sempre più, e con esso anche l’inizio dei tanti appuntamenti televisivi che intrattengono nelle serate fredde che stanno per arrivare e ci separano dalla prossima estate. Tra i programmi che terranno incollati al televisore tantissimi telespettatori c’è anche il Grande Fratello Vip, ...

Bake Off Italia 2018/ Concorrenti - giudici e anticipazioni della nuova edizione al via oggi su Real Time : Benedetta Parodi torna al timone di Bake Off Italia 2018 al fianco di Damiano Carrara e gli storici giudici ma con una location diversa. Ecco i possibili Concorrenti e tutti i dettagli(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 10:42:00 GMT)

Temptation Island Vip : ecco chi sono i tentatori della prima edizione : Temptation Island Vip: il cast dei tentatori della prima edizione Manca sempre meno all’inizio della prima edizione di Temptation Island Vip. Le coppie a partecipare saranno Valeria Marina e Patrick Baldassarri, Nicoletta Larini e Stefano Bettarini, Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga, Marcella Esposito e Fabio Esposito, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi e Ursula Bennardo e […] L'articolo Temptation Island Vip: ecco chi sono i ...

Le Donatella nel cast del Grande Fratello Vip 2018 : tutti i nomi e la data di inizio della nuova edizione : Alla fine è arriva la conferma della presenza de Le Donatella nel cast del Grande Fratello Vip 2018. Presto le vacanze di Ilary Blasi finiranno e la bionda conduttrice tornerà al timone del reality show di Canale 5 che, salvo cambiamenti, dovrebbe partire il 24 settembre prossimo. Non mancheranno messa in onda extra, day time e tutto quello che permetterà di fare ascolti visto che il cast del Grande Fratello Vip 2018 è davvero stellare. Ad ...

Tale e Quale Show : data di inizio e i 12 protagonisti della nuova edizione : Comicità tutta fiorentina nella prossima edizione di Tale e Quale Show, il famoso programma di Rai 1 che prenderà il via tra pochi giorni. Come negli anni passati, anche questa edizione sarà condotta da Carlo Conti, che è anche l’ideatore di questo format. Il conduttore ha chiamato, tra i giurati, un fiorentino doc come lui, ovvero Giorgio Panariello. Quando inizia Tale e Quale Show 2018? La prima puntata del programma di Rai 1 ci sarà ...

Scenari di quartiere - Teatri al calasole. Il programma della terza edizione : terza edizione 8 " 23 Settembre 2018 Torna Scenari di quartiere, Teatri al Calasole, Il programma degli eventi Inizio spettacoli ore 19 Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Direzione artistica Fabrizio Brandi " Da un'idea di Fabrizio Brandi e Marco Leone . Sabato 8 settembre " quartiere San Jacopo , Villa ...

Il sindaco Brugnaro all'inaugurazione dell'ottava edizione del "Festival della Politica" : Cinque intense giornate, di incontri, dibattiti, spettacoli, con 28 eventi e 60 relatori, per parlare di quanto sta accadendo, e magari anche per aiutarci a capire quanto potrà succedere nel prossimo futuro, in ambito politico, economico e sociale, ...

X Factor 12 - Simone Ferrari è il nuovo direttore artistico : «Tommassini? Troppo anni '90». Ecco le novità della nuova edizione : Lui ha fatto la storia della tv, come nessuno ha portato un mondo di internazionalità in quella italiana. Però si sente che abbiamo quasi vent'anni di differenza: Luca ha vissuto i grandi show di ...

X Factor 2018 : ecco i dettagli della nuova edizione : La nuova edizione vedrà come direttore artistico Simone Ferrari, il più giovane regista al mondo di una cerimonia olimpica , "Wondrous Wind", cerimonia di chiusura degli Asian Aimag Games le ...

Basket - Gallinari special guest della decima edizione del Trofeo Lombardia Dynamitick : L’idolo del Basket milanese, in procinto di iniziare la sua seconda stagione tra le fila dei Los Angeles Clippers, domenica parteciperà all’inaugurazione del campo da Basket nel Parco Marinai d’Italia Danilo Gallinari sarà l’ospite speciale della decima edizione del Trofeo Lombardia Dynamitick. Gallinari, a Milano per tagliare il nastro di un playground donato alla città e agli appassionati della palla a spicchi, ...

Si è conclusa domenica 2 settembre scorso la VI edizione della Festa Bimbi A Bordo - il festival letterario di Guspini. : ... ha raccontato storie eterne ed universali, collocate in luoghi o tempi lontani dalla Sardegna e dall' oggi , ma che hanno saputo parlare e farsi comprendere da ogni persona presente agli spettacoli. ...