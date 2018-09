5 storie per i 55 anni di Eva Kant

"3 milioni di persone - praticamente uno share televisivo" : Fedez svela le visualizzazioni delle storie : milioni di utenti hanno curiosato tra le storie di Chiara Ferragni e Fedez, nel giorno del loro matrimonio. E se qualcuno non ha il coraggio di ammetterlo, ci pensa il rapper a quantificare il numero di "impiccioni": ben 3,2 milioni di persone hanno visualizzato le storie di ieri sera. Il cantante ha postato lo screenshot degli insight e ha scritto: "3 milioni di persone, praticamente uno share televisivo incredibile! Grazie per essere stati con ...

Greco - al Tg4 per raccontare storie : ROMA, 1 SET - Retequattro cambia pelle e si lancia nel mondo dell'informazione, connotandosi in diverse fasce orarie come l'anti La7. A partire dall'access prime time che vedrà Barbara Palombelli ...

Greco - al Tg4 per raccontare storie : Come cambierà il Tg4? "Sarà un tg molto legato alla cronaca, ma parlerà anche di politica, partendo dai fatti. Avrà una vena molto narrativa per tentare di occupare uno spazio che non c'è. L'edizione ...

Greco - al Tg4 per raccontare storie : Come cambierà il Tg4? "Sarà un tg molto legato alla cronaca, ma parlerà anche di politica, partendo dai fatti. Avrà una vena molto narrativa per tentare di occupare uno spazio che non c'è. L'edizione ...

Napoli - storie tese in panchina : Luperto brilla - Diawara vuole giocare : Il prodotto delle giovanili azzurre è una delle tante note liete del match contro il Milan, mentre il guineano è scontento del minutaggio troppo esiguo

'Narrastorie' : cinque appuntamenti per una giornata dedicata al teatro di narrazione : Gli spettacoli della piazza del teatro sono a pagamento. Il costo del biglietto per gli spettacoli a pagamento è di 15 euro è possibile acquistare l'abbonamento a tutti gli spettacoli al costo di ...

Se Una Persona Vede Le Mie storie Di WhatsApp Ha Il Mio Numero? : Se una Persona Vede le mie Storie” di WhatsApp, vuol dire che ha il mio numero di telefono salvato in rubrica? Rispondiamo a questo nuovo dubbio su WhatsApp Chi può Vedere le mie Storie WhatsApp? Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato a WhatsApp, la famosa app di messaggistica istantanea usata da milioni di persone in tutto il mondo. Oggi […]

Se Una Persona Vede Le Mie storie Di WhatsApp Ha Il Mio Numero? : Se una Persona Vede le mie Storie” di WhatsApp, vuol dire che ha il mio numero di telefono salvato in rubrica? Rispondiamo a questo nuovo dubbio su WhatsApp Chi può Vedere le mie Storie WhatsApp? Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato a WhatsApp, la famosa app di messaggistica istantanea usata da milioni di persone in tutto il mondo. Oggi […]

«Ho visto il vuoto e l’inferno» l’autista salvo per 10 metri e l’ex portiere del Cagliari Le storie dei sopravvissuti : Dall’ex portiere del Cagliari precipitato giù ma illeso, all’autotrasportatore salvo perché rimasto appeso al suo camion: non sono pochi i «miracolati» scampati al crollo del viadotto

«Ho scoperto di essere bipolare quando hanno fatto del male a mio figlio» - le nostre storie dedicate alla salute mentale : Questo articolo rientra nel nostro speciale dedicato alla salute mentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. La storia che state per leggere ci è stata raccontata da una nostra lettrice, che ci ha scritto a lettere@vanityfair.it «Ho 51 anni, sono una imprenditrice e un’esperta contabile, e ho tre figli, di 26 anni, 20 e 5. Credo che chiunque mi incontri non sospetterebbe mai che io stia convivendo ...

Perché Non Riesco A Condividere I Post Nelle Mie storie Instagram? : Instagram permette di riCondividere i Post degli utenti all’interno delle Storie, ma non tutti hanno questa funzione. Come fare per Condividere un Post Instagram Nelle Storie? Impossibile Condividere Post Instagram Nelle Storie Torniamo nuovamente a parlare di Instagram e dei suoi problemi per quanto riguarda l’applicazione disponibile per Android. Oggi infatti voglio provare a rispondere a tutti gli […]

Perché Non Riesco A Condividere I Post Nelle Mie storie Instagram? : Instagram permette di riCondividere i Post degli utenti all’interno delle Storie, ma non tutti hanno questa funzione. Come fare per Condividere un Post Instagram Nelle Storie? Impossibile Condividere Post Instagram Nelle Storie Torniamo nuovamente a parlare di Instagram e dei suoi problemi per quanto riguarda l’applicazione disponibile per Android. Oggi infatti voglio provare a rispondere a tutti gli […]

Perché Instagram Non Carica storie Con GIF E Si Blocca? Come Risolvere : Instagram non permette di Caricare Storie (foto o video) contenenti GIF. Quando provo a Caricare Storie con GIF Instagram si blocca e compare schermata nera: Come Risolvere? Problemi di Caricamento Storie Instagram con GIF: guida per risolverli Torniamo nuovamente a parlare di Instagram per Android, una delle app più sCaricate in assoluto dal Play Store, ma anche […]

Perché Instagram Non Carica storie Con GIF E Si Blocca? Come Risolvere : Instagram non permette di Caricare Storie (foto o video) contenenti GIF. Quando provo a Caricare Storie con GIF Instagram si blocca e compare schermata nera: Come Risolvere? Problemi di Caricamento Storie Instagram con GIF: guida per risolverli Torniamo nuovamente a parlare di Instagram per Android, una delle app più sCaricate in assoluto dal Play Store, ma anche […]