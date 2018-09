5 mostre da non mancare a Modena durante il Festival della filosofia

PAOLA CARUSO È INCINTA/ Francesco Caserta rompe il silenzio : "Non sono scappato - gli avvocati lo mostreranno" : PAOLA CARUSO racconta il dramma ai microfoni di Chi: "Il mio ex mi ha lasciata e sono INCINTA". La versione di Francesco, però, è leggermente diversa.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 16:45:00 GMT)

Pasolini e Moto Gp - due mostre da non perdere negli spazi della Far Fabbrica Arte Rimini : Una mostra che nata a Rimini cinque anni fa è stata capace per tutto il maggio scorso di riempire le sale del Museo nazionale scienza e tecnologia di Milano richiamando decine di migliaia di ...

A tutta fotografia - 8 mostre da non perdere : e Isaac Sutton con un corpus che spazia dalla politica alla bellezza, dall'auto-aiuto, allo sport alla sessualità, restituendo una panoramica sulla vita quotidiana delle persone comuni e delle elite ...

Da Andy Warhol a Chagall : 10 mostre da non perdere (in autunno) : Autunno non è sempre sinonimo di noia: le giornate più corte e piovose possono spingerci a provare altri tipi di divertimento, come andare ad una mostra. A partire da settembre/ottobre 2018 si apre una stagione elettrizzante per quanto riguarda l'arte, in tutta Italia. Da Andy Warhol, in esposizione sia a Roma sia a Bologna, a Escher a Napoli, da Banksy a Milano alle esibizioni di Marina Abramovic a Firenze: sembra proprio che ...

Frosinone - Longo : 'Sappiamo delle difficoltà con l'Atalanta ma dimostreremo che meritiamo la A' - : Anche il solo punto andrà combattuto, potrà pesare nell'economia della classifica finale'. Abbiamo anche la sfortuna di incontrare una squadra che ha fatto già partite internazionali. Che insidie ...

CD Projekt RED non mostrerà il gameplay di Cyberpunk 2077 alla Gamescom 2018 : Cyberpunk 2077 è stato tra gli assoluti protagonisti allo scorso E3 2018, il gioco si è mostrato con uno splendido trailer ma anche con una demo a porte chiuse riservata ai membri della stampa. In seguito molte testate specializzate hanno condiviso le proprie impressioni sulla demo e, questo, non ha fatto altro che accrescere l'attesa da parte dei fan.In precedenza, CD Projekt RED aveva affermato che il gioco poteva essere presente anche alla ...

Valve sarà tra i protagonisti della Gamescom 2018 ma non ha ancora svelato cosa mostrerà : Valve parteciperà alla Gamescom di quest'anno, come rivelato dalla lista dei distributori e, a quanto pare, è possibile che l'azienda mostrerà il suo gioco di carte e forse anche qualcosa in sviluppo presso Campo Santo.Come segnala VG247.com, in occasione dell'evento di agosto, la compagnia potrebbe annunciare la data di lancio di Artifact, il gioco di carte collezionabili ispirato a DOTA 2, ma, probabilmente, questo potrebbe non essere l'unico ...

Rocksteady conferma che non mostrerà nessun nuovo titolo al San Diego Comic-Con : Chi sperava di vedere un nuovo titolo di Rocksteady al prossimo Comic-Con di San Diego rimarrà deluso. La compagnia ha infatti annunciato che non saranno mostrate novità.Come infatti riporta Dualshockers, lo Studio Director di Rocksteady Jamie Walker detto ai fan su Twitter di non aspettarsi annunci di nuovi titoli durante l'evento. L'ultimo titolo della compagnia è stato Batman: Arkham VR come titolo di lancio su PSVR prima della versione PC. ...

Basilicata : Pittella arrestato e sospeso - ma niente dimissioni. Mozione di sfiducia. Ma il Pd : “Dimostrerà che non c’entra” : Da cinque giorni è agli arresti domiciliari. Per la legge Severino non può già più fare il presidente di Regione. Tra qualche mese finirà la legislatura da governatore. Ed è improbabile, per dire poco, che davvero sarà lui il candidato del centrosinistra, com’era stato deciso solo alcune settimane fa. In ogni caso, nonostante tutto, Marcello Pittella non ha ancora rassegnato le dimissioni da presidente della Basilicata. Né il suo partito, ...