Xiaomi | Mi Mix 3 Data di uscita e info prezzi | sul mercato uno smartphone top di gamma

Xiaomi Mi MIX 2 e Mi 8 sono disponibili con le ALL-IN di Tre a partire da 6 euro al mese : Tre offre la possibilità a tutti i suoi nuovi e già clienti ricaricabili di acquistare a rate Xiaomi Mi MIX 2 e Xiaomi Mi 8 abbinandoli ad un'offerta ALL-IN L'articolo Xiaomi Mi MIX 2 e Mi 8 sono disponibili con le ALL-IN di Tre a partire da 6 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 mostra dal vivo il funzionamento del sistema a scorrimento : Arriva ancora una volta da Weibo un breve video che mostra il funzionamento del sistema "slide" di Xiaomi Mi MIX 3, con le sue fotocamere anteriuori L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 mostra dal vivo il funzionamento del sistema a scorrimento proviene da TuttoAndroid.

Lo Xiaomi Mi MIX 3 in test con la connettività 5G : Sta facendo il giro della Rete una nuova immagine dello Xiaomi Mi MIX 3 che ci mostra una sua possibile caratteristica. Ecco tutti i dettagli L'articolo Lo Xiaomi Mi MIX 3 in test con la connettività 5G proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 3 come Oppo Find X con fotocamere a comparsa? L’immagine dal vivo : Lo Xiaomi Mi Mix 3 ripreso in un immagine dal vivo mostrerebbe la fotocamera a comparsa con il meccanismo già visto sull’Oppo Find X: ecco i dettagli.Sul mercato di recente abbiamo notato che alcuni importanti produttori cinesi di smartphone stanno iniziando una nuova tendenza: quella di utilizzare le fotocamere a comparsa attraverso un meccanismo interno.Stiamo ovviamente parlando dell’Oppo Find X ma anche del vivo Nex S che ...

Xiaomi Mi MIX 2S : aggiornamento Android 9 Pie con patch di settembre : Lo Xiaiomi Mi MIX 2S è uno dei pochi dispositivi che è entrato a far parte del programma beta di Android 9 Pie, ovviamente dopo quelli di Google privilegiati dal marchio stesso.L’azienda ha invitato tutti i beta tester a provare la MIUI 10, basata su Android 9 Pie, già da inizio mese e dopo una revisione approfondita delle prime problematiche relative alla stabilità del sistema operativo, ha rilasciato una versione contenente già le patch ...

Foto reale Xiaomi Mi Mix 3 che mostra la Fotocamera a scomparsa : Lo Xiaomi Mi Mix 3 compare in una prima Foto da vivo semi ufficiale pubblicata su Twitter. Borderless estremo, Fotocamera a scomparsa e design tutto nuovo Foto reale dello Xiaomi Mi Mix 3 Proprio in pieno IFA 2018 di Berlino, Xiaomi svela in pratica il design del nuovo Mi Mix 3, e proprio per contrastare […]

Foto reale Xiaomi Mi Mix 3 che mostra la Fotocamera a scomparsa : Lo Xiaomi Mi Mix 3 compare in una prima Foto da vivo semi ufficiale pubblicata su Twitter. Borderless estremo, Fotocamera a scomparsa e design tutto nuovo Foto reale dello Xiaomi Mi Mix 3 Proprio in pieno IFA 2018 di Berlino, Xiaomi svela in pratica il design del nuovo Mi Mix 3, e proprio per contrastare […]

MIUI 10 China Stabile arriva su altri smartphone Xiaomi - tra cui Xiaomi Mi MIX : Xiaomi continua a rilasciare la versione cinese Stabile di MIUI 10 per i propri smartphone. Oggi tocca a Redmi Y2/S2, Mi 5 e Mi MIX. L'articolo MIUI 10 China Stabile arriva su altri smartphone Xiaomi, tra cui Xiaomi Mi MIX proviene da TuttoAndroid.

Svelato il design di Xiaomi Mi MIX 3 - che arriverà a ottobre : È Lin Bin, presidente di Xiaomi, a svelare il design di Xiaomi Mi MIX 3, che riprende una soluzione vista su OPPO Find X e su Honor Magic 2. L'articolo Svelato il design di Xiaomi Mi MIX 3, che arriverà a ottobre proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S riceve le patch di settembre nella ROM con Android 9 Pie : Xiaomi Mi MIX 2S riceve le patch di sicurezza di settembre nella ROM basata su Android 9 Pie, attualmente in fase di test. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S riceve le patch di settembre nella ROM con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

MIUI 10 Stabile (Cina) arriva anche su Xiaomi Mi MIX 2 - Mi 8 SE - Redmi Note 5 e Mi Note 3 : Dopo Xiaomi Mi 6, anche Xiaomi Mi 8 SE e Xiaomi Mi MIX 2 iniziano a ricevere la versione Stabile di MIUI 10, ovviamente nella versione cinese. L'articolo MIUI 10 Stabile (Cina) arriva anche su Xiaomi Mi MIX 2, Mi 8 SE, Redmi Note 5 e Mi Note 3 proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 27 agosto : Huawei P20 - Huawei Mate 10 Lite - Xiaomi Mi Mix 2 e tanti altri ancora : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Huawei P20, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite, Xiaomi Mi Mix 2 e Sony Xperia XZ2 Compact. Metterete mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 27 agosto: Huawei P20, Huawei Mate 10 Lite, Xiaomi Mi Mix 2 e tanti altri ancora proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera è installabile senza root su Xiaomi Mi 8 - Mi MIX 2s e POCO F1 : Non c'è bisogno del root e dello sblocco del bootloader per avvalersi dei porting di Google Fotocamera su diversi smartphone Xiaomi. I dispositivi in questione sono Xiaomi Mi MIX 2s, POCO F1 e la famiglia degli Xiaomi Mi 8, esulati da tutto ciò per i SoC Qualcomm che montano: lo Snapdragon 710 e lo Snapdragon 845. L'articolo Google Fotocamera è installabile senza root su Xiaomi Mi 8, Mi MIX 2s e POCO F1 proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 - Mate 20 Pro e Xiaomi Mi MIX 3 in nuovi render a confronto : Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro e Xiaomi Mi MIX 3 in un breve confronto estetico basato sulle ultime informazioni trapelate: ecco gli ultimi render non ufficiali, che mostrano le differenti scelte di design. L'articolo Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e Xiaomi Mi MIX 3 in nuovi render a confronto proviene da TuttoAndroid.