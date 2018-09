Xiaomi Mi 8 Youth riceve la certificazione TENAA | ecco le possibili specifiche tecniche

chimerarevo

(Di venerdì 7 settembre 2018) Già da qualche settimana circolano voci in Cina su nuovi device medi di gamma die oggi si avvera questa previsione, in quanto loMi 8la. Questo device si va ad unire alla gamma Mi 8, composta anche da Mi 8 SE, con qui questo Mi 8va a condividere su per giù la fascia di prezzo, anche se si posiziona forse un po’ sopra in termini di. Per quanto riguarda letroviamo un display da 6,26 pollici con risoluzione FullHD+ e rapporto di forma 19:9, che però perde la tecnologia AMOLED e sarà un normale LCD IPS, un grande passo indietro da questo punto di vista quindi, anche rispetto al Mi 8 SE. Molto probabilmente anche questo device della gamma avrà il notch come tutta la famiglia Mi 8. Per quanto riguarda l’hardware troveremo molto probabilmente lo Snapdragon 710 come processore, accompagnato da ...