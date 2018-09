Xiaomi Mi 8 Youth Mi 8X certificato dal TENAA | che ne conferma alcune specifiche

Xiaomi Mi 8 Youth e Mi 8 Fingerprint Edition : in arrivo due nuovi smartphone a un ottimo prezzo? : L’azienda cinese Xiaomi non smette di stupire i consumatori e, nei prossimi giorni, potrebbe annunciare due nuove varianti di Xiaomi Mi 8. Dovrebbero […] L'articolo Xiaomi Mi 8 Youth e Mi 8 Fingerprint Edition: in arrivo due nuovi smartphone a un ottimo prezzo? proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Youth e Screen Fingerprint Edition potrebbero essere realtà a breve : Xiaomi Mi 8 Youth e Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition potrebbero essere annunciati a breve in Cina in differenti configurazioni e colorazioni. Quali saranno le differenze con i modelli già in commercio? L'articolo Xiaomi Mi 8 Youth e Screen Fingerprint Edition potrebbero essere realtà a breve proviene da TuttoAndroid.