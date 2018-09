XFactor 12 | che peccato | Asia! Alla prima | Argento batte tutti Nelle audizioni il

huffingtonpost

(Di venerdì 7 settembre 2018) Un inizio dall'effetto straniante per la dodicesima edizione di X-Factor. Gli occhi sono inevitabilmente puntati su Asiadopo quanto successoultime settimane. Ufficialmente fuori dal programma, siede al tavolo dei giudici. Sarà cosìprime sette puntate, già registrate, in attesa che venga annunciato un sostituto. Man mano che passano i minuti e i concorrenti in gara, si ha l'impressione che l'attrice e regista avrebbe avuto molto da dire in questa annata del talent show. Si muove bene, ha tempi televisivi e presenza scenica, non è mai banale nei commenti. Inoltre può contare su un'ottima intesa con Manuel Agnelli.Pur con questo paradosso, lapuntata di X-Factor 12 scivola via senza problemi. Saziata una certa curiosità, ricevute le dovute spiegazioni in apertura da parte di Alessandro Cattelan, ci si dimentica ...