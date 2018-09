X Factor | Asia Argento convince nel ruolo di giudice e in molti la vorrebbero Ma ormai

X Factor 12 - Selvaggia Lucarelli tweet al veleno contro Asia Argento : La prima puntata di X Factor 12 è andata in onda su Sky Uno con un osservato speciale: il giudice provvisorio, Asia Argento . L'attrice sarà presente ancora per 6 puntate poi verrà sostituita a causa ...

X Factor 2018 - audizioni/ "Asia Argento fatta fuori nell'unica esperienza in cui sembrava brava". Ascolti top : X-Factor 2018 audizioni: debutto anomalo per Asia Argento che piange con la canzone di Elena Piacentini. Il commento di Selvaggia Lucarelli e gli Ascolti top.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:00:00 GMT)

'Rivogliamo Asia Argento a X Factor 12' sui social la mobilitazione dei fan - TV/Radio - Spettacoli : 'Dite quello che vi pare ma Asia Argento è bravissima. Ve ne pentirete!'. Tra dispiaceri e polemiche è iniziata la dodicesima edizione di XFactor. La prima puntata del talent ieri sera ha visto una ...

X Factor 12 - Asia si commuove per la voce di Elena sulle note di Endrigo : Elena Piacenti, 18 anni di Roma, è salita sul palco di X Factor 12 , in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, esibendosi con un capolavoro di altri tempi "Io che amo solo te" di Sergio Endrigo. La ...

'Vi prego - riprendete Asia Argento. La rivogliamo a X Factor 12' sui social la mobilitazione dei fan - TV/Radio - Spettacoli : 'Dite quello che vi pare ma Asia Argento è bravissima. Ve ne pentirete!'. Tra dispiaceri e polemiche è iniziata la dodicesima edizione di XFactor. La prima puntata del talent ieri sera ha visto una ...

X Factor 2018 : le lacrime e la presenza di Asia Argento inondano la prima puntata di audizioni : Asia Argento La dodicesima edizione di X Factor è partita con una presenza-assenza che ha catalizzato su di sé l’attenzione. Asia Argento, giudice al debutto nella prima giornata di audizioni, è stata al centro della scena padroneggiandola con naturalezza. Ma non c’è da abituarsi, come ha spiegato Alessandro Cattelan, in una clip che ha preceduto la messa in onda della puntata, ai live ci sarà un altro giudice perchè “vogliamo ...

X Factor 12 - Asia Argento in lacrime per la canzone che le ricorda Bourdain : La novità Asia Argento nella dodicesima edizione di X Factor durerà solo sette puntate, a causa dello scandalo sessuale che l'ha vista protagonista nella scorse settimane. Ai live verrà sostituita, ...

Asia Argento approda al Grande Fratello Vip dopo X Factor? : GF Vip: da X Factor arriva Asia Argento? Ieri sera è iniziata la dodicesima edizione di X Factor. Tra i giudici era presente anche Asia Argento. Quest’ultima, nelle ultime settime, è finita nell’occhio del ciclone perchè è stata accusata di aver molestato in passato un minore. Per tale ragione la produzione del talent show in onda su Sky Uno e Tv8 ha deciso di allontanarla. Tuttavia, al momento, né Sky né Fremantle hanno rivelato chi ...

Sorpresa Asia Argento a X Factor - giudice promossa a furor di social : Sky cambierà idea dopo l’esordio trionfale? : Preparata, empatica, perfettamente calata nel ruolo: il debutto di Asia Argento a X Factor nella prima puntata di Audizioni trasmessa da Sky Uno il 6 settembre ha meritato una promozione piena. Se gli altri membri della giuria sono ormai dei veterani, per lei si è trattato di un esordio assoluto dietro il tavolo della giuria, un debutto che a Sorpresa si è rivelato riuscitissimo. La Argento ha mostrato competenza e sensibilità musicale, ...

X Factor - l’abilità di Asia Argento come giudice : Asia Argento piace e convince. È stata questa la reazione, decisamente inaspettata, da parte del pubblico di X Factor. come annunciato in conferenza stampa e ribadito dal conduttore Alessandro Cattelan in un messaggio che ha introdotto la prima puntata, la produzione ha deciso di mandare in onda le registrazioni delle selezioni così come realizzate, ovvero con la presenza di Argento nella giuria. Solo a partire dai live, infatti, Argento sarà ...

XFactor : Ieri durante la conferenza stampa Alessandro Cattelan ha parlato dei motivi dell’esclusione di Asia Argento : Mercoledì Sky ha reso ufficiale la decisione di interrompere qualsiasi rapporto con Asia Argento. Ieri durante la conferenza stampa Alessandro Cattelan ha spiegato i motivi di questa decisione. I giornalisti presenti hanno chiesto a Fedez se fosse d’accordo o meno con la scelta di Sky e il rapper ha appoggiato la decisione presa dai vertici dell’azienda. “Io penso che sia giusta la scelta di sostituire Asia per tutelare i concorrenti. Io sono ...

X Factor 12 - le audizioni e lo "strano" debutto di Asia Argento : il meglio e il peggio della prima puntata : La dodicesima edizione del talent show di Sky inizia alla grande: tante le performance da 4 sì, non mancano i no, ma i...

XFactor 12 : che peccato - Asia! Alla prima - Argento batte tutti. Nelle audizioni il cantante senza volto conquista i giudici : Un inizio dall'effetto straniante per la dodicesima edizione di X-Factor. Gli occhi sono inevitabilmente puntati su Asia Argento dopo quanto successo Nelle ultime settimane. Ufficialmente fuori dal programma, siede al tavolo dei giudici. Sarà così Nelle prime sette puntate, già registrate, in attesa che venga annunciato un sostituto. Man mano che passano i minuti e i concorrenti in gara, si ha l'impressione che l'attrice e ...

La soluzione ibrida di X Factor 12 e la prima volta di Asia Argento : 'Quando tre mesi fa abbiamo iniziato le registrazioni non potevamo immaginare che uno dei nostri giudici venisse coinvolto in una vicenda che niente ha a che fare con lo spirito del programma'. Ancora ...