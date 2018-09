X FACTOR 2018 | AUDIZIONI Asia Argento fatta fuori ma il pubblico cambia subito idea

X FACTOR 2018 - audizioni/ "Asia Argento fatta fuori nell'unica esperienza in cui sembrava brava". Ascolti top : X-Factor 2018 audizioni: debutto anomalo per Asia Argento che piange con la canzone di Elena Piacentini. Il commento di Selvaggia Lucarelli e gli Ascolti top.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:00:00 GMT)

X FACTOR 2018 : le lacrime e la presenza di Asia Argento inondano la prima puntata di audizioni : Asia Argento La dodicesima edizione di X Factor è partita con una presenza-assenza che ha catalizzato su di sé l’attenzione. Asia Argento, giudice al debutto nella prima giornata di audizioni, è stata al centro della scena padroneggiandola con naturalezza. Ma non c’è da abituarsi, come ha spiegato Alessandro Cattelan, in una clip che ha preceduto la messa in onda della puntata, ai live ci sarà un altro giudice perchè “vogliamo ...

Ascolti TV | Giovedì 6 settembre 2018. Don Matteo 16.18%-19.49% - Nations League ferma al 10.89%. X FACTOR riparte dal 4.14% : Terence Hill Nella serata di ieri, Giovedì 6 settembre 2018, su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 3.468.000 spettatori pari al 16.18% di share, nel primo episodio, e 3.238.000 pari al 19.49%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la partita della Nations League Francia-Germania ha raccolto davanti al video 2.327.000 spettatori pari al 10.89% di share. Su Rai2 la serie Rosewood ha interessato 863.000 spettatori (3.97%), nel primo ...

Audizioni di X FACTOR 2018 - l'attitudine alla bellezza (e rimpiangeremo Asia Argento) : ...

X FACTOR 2018 - Alessandro Cattelan e il messaggio su Asia Argento : "Vicenda che ci ha spiazzato" (video) : L'edizione 2018 di X Factor è ufficialmente partita con il primo appuntamento dedicato alle audizioni (Quì il liveblogging). Puntata che è stata segnata dall'attenzione puntata su Asia Argento per via del caos molestie che l'ha coinvolta. Una certezza c'è ed è la sua esclusione dal quartetto dei giudici che avverrà ufficialmente all'inizio dei live show, a fine ottobre. L'esordio della dodicesima stagione è stata anticipata da un messaggio ...

X FACTOR 2018 - le Audizioni | Diretta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA Diretta21.10 Pronti? X Factor 2018, anticipazioni prima puntata X Factor 12 parte oggi, 6 settembre 2018, con la prima delle (ben) sette puntate dedicate alla selezione dei 12 concorrenti che parteciperanno ai live. Come vuole la tradizione saranno 3 per ciascuna delle 4 categorie in gara - Under Donne, Under Uomini, Over 25 e Gruppi -, ma i tre selezionati da Asia Argento avranno un altro capitano/giudice, ...

X-FACTOR 2018 - esclusa Asia Argento; Manuel Agnelli : “Sono certo della sua innocenza” : Asia Argento non sarà giudice di X-Factor 2018 dopo lo scandalo nel quale si è ritrovata coinvolta dopo le dichiarazioni rilasciate dal giovane Jimmy Bennett

X FACTOR 2018 - Benji e Fede sono i nuovi conduttori del Daily al posto di Aurora Ramazzotti : “Siamo molto carichi” : Il caso Asia Argento, l’arrivo di un nuovo giudice, il matrimonio di Fedez: i protagonisti della nuova edizione di X Factor continuano a occupare da giorni la scena mediatica. La dodicesima stagione, il cui debutto è fissato per questa sera 6 settembre, presenterà una novità che riguarderà anche la conduzione della striscia quotidiana affidata a sorpresa a Benji e Fede, il duo di cantanti al secolo Benjamin Mascolo e Federico Rossi. Stiamo ...

X FACTOR 2018 - al via stasera la prima puntata con le audizioni. Sfera Ebbasta prenderà il posto di Asia Argento come giudice? : Mancano poche ore al debutto di X Factor. La nuova edizione dell’amatissimo e seguitissimo talent è pronta a partire, e alle 21.15, su Sky Uno, scopriremo come è iniziato il viaggio dei nuovi concorrenti che si sfideranno nell’Arena durante i Live. Durante la prima puntata, e per le sei successive, vedremo il lungo e difficile viaggio delle Audizioni, dei Bootcamp e degli Home Visit, fino ad arrivare alle dirette, che inizieranno il 25 ...