Weekend con il sole E poi tornerà il caldo

Sagre : il Weekend si festeggia con ciammellocco - gnocchi e zucca : Non solo una deliziosa combinazione di sapori, ma anche un ritorno alle solide tradizioni del passato e agli antichi valori da recuperare: è il ciammellocco, che Cretone celebrerà dal 7 al 9 settembre ...

Sul Play Store arriva un Weekend con tante offerte su giochi e app Android : Sono ben 50 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 26 gratis) oggi sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare il weekend? L'articolo Sul Play Store arriva un weekend con tante offerte su giochi e app Android proviene da TuttoAndroid.

Comincia il Weekend a Misano con speciali su Sky Sport MotoGP HD : Il Motomondiale di nuovo in pista per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sulla pista di Misano Adriatico, tutto live su Sky Sport MotoGP. Domenica 9 settembre, alle 14, la gara di Mot...

MotoGp – Weekend speciale in casa Suzuki - Iannone in conferenza stampa : “questa è una gara speciale” : Andrea Iannone positivo e sereno in conferenza stampa a Misano: le parole del pilota Suzuki prima del Weekend di gara di casa Il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp è iniziato: si sono aperte le danze questo pomeriggio con la conferenza stampa piloti del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Grande attesa per la gara di San Marino, dove i piloti italiani correranno davanti al loro pubblico, che spera in un grande ...

Meteo - Weekend con temporali e grandine. Ma da lunedì tornerà il caldo : Il peggioramento si farà sentire già a partire da oggi su Alpi e Nord-ovest. Venerdì coinvolto tutto il Centro-nord, la Sardegna e la Campania. Ma dal 10 torna il caldo grazie all'anticiclone delle Azzorre con contributi africani.Continua a leggere

Maltempo - continua la conta dei danni del nubifragio del Weekend a Verona : oltre 1 milione e 100 mila euro : Il nubifragio che ha colpito Verona tra sabato e domenica e’ costato alla citta’ almeno un milione e 100 mila euro. E’ questa la prima conta dei danni che e’ emersa dalla riunione, convocata dall’assessore alla Protezione civile Daniele Polato, cui hanno partecipato anche l’assessore alle Strade Marco Padovani, il comandante della Polizia Municipale Luigi Altamura, rappresentanti delle Circoscrizioni, i ...

Cocaina rosa e posacenere Versace : il mio Weekend con un cartello colombiano : Non ho più nessun contatto con quel mondo, basta poco tempo per essere tagliato fuori dal giro senza pietà. Però ho ancora il mio Rolex. .

Weekend - con fase Instabile : L’alta pressione già da Giovedì mostrerà segnali di cedimento e sulle regioni settentrionali avremo un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con nuvolosità irregolare e qualche rovescio in sede Alpina. Questo a seguito di una prima debole perturbazione, la 4° di Agosto che si approssimerà alle Alpi. (Vedi Bollettino Meteo Italia). Nel corso di Venerdì, affluirà invece aria più fredda in quota, accompagnata da una perturbazione ...

In Valle Vigezzo un Weekend di festa con gli spazzacamini da tutto il mondo : Non solo dall'Italia ma anche dall'Uruguay, dalla Russia, dagli Stati Uniti e dal Giappone. Hanno viaggiato da tutto il mondo gli 'uomini neri' per essere presenti questo oggi , 1 settembre, , domani e anche lunedì alla 37ª edizione del raduno internazionale degli spazzacamini. Domani la giornata più attesa a ...

Allerta meteo al Centro-Nord : sarà un Weekend con piogge e vento : Allerta meteo al Centro-Nord: sarà un weekend con piogge e vento La situazione più critica in Lombardia, dove l’Allerta è arancione. Gialla nelle altre regioni settentrionali. In Toscana prevista grandine. Rovesci in Campania e Lazio. A Venezia un temporale ha bloccato la proiezione del film con Lady Gaga. LE ...

Weekend di sport con Atletica L'Aquila foto : L'Atletica L'Aquila, ha aderito con il Corrilaquila con Noi, al progetto del CONI Point L'Aquila "Una giornata di sport insieme". Tutto l'evento ruota attorno alle due gare clou del pomeriggio ...

Tutto pronto per il Weekend più piccante dell'estate con "Maru" : ... si potrà ammirare una ricca esposizione di piante di peperoncini provenienti da Tutto il mondo che coloreranno gli stand, previsti inoltre spettacoli musicali e teatrali per le vie e le corti del ...