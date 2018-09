Warren invoca 25° emendamento per Trump

: La senatrice democratica statunitense Elizabeth Warren invoca il 25esimo emendamento della Costituzione per rimuove… - italianaradio1 : La senatrice democratica statunitense Elizabeth Warren invoca il 25esimo emendamento della Costituzione per rimuove… -

La senatrice democratica Elizabethha esortato are il 25esimoper rimuovere il presidente americano, Donald, dopo l'editoriale non firmato pubblicato sul New York Times,nel quale un alto esponente dell'amministrazione sostiene che lo staff lavora per arginareconsiderandolo un pericolo per la nazione. Intanto il presidenteaumenta la pressione sui suoi sostenitori perché votino alle elezioni di midterm:se finisco sotto impechment "è colpa vostra perché non siete andati a votare".(Di venerdì 7 settembre 2018)