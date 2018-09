Vuelta a España 2018 | Vincenzo Nibali | “Giorno dopo giorno sto meglio Sto mettendo

Vuelta a España 2018 - tredicesima tappa : Candás. Carreño-Valle de Sabero. Arrivo in salita tremendo - frazione determinante per la classifica : Siamo arrivati (forse) al momento di svolta della Vuelta a España 2018: tredicesima tappa, da Candás. Carreño a Valle de Sabero, in cima alla salita di La Camperona. 174,8 chilometri che riscriveranno molto probabilmente la classifica generale: dopo tanto studio non ci si potrà più guardare, i big sono pronti alla sfida faccia a faccia per la Maglia Rossa. Percorso Si parte da Candás e si arriva a La Camperona dopo 174 km. Al 14 km si affronta ...

Vuelta Espana : una fuga bidone ribalta la classifica - la tappa 12 è di Geniez : È successo l’imprevedibile nella tappa numero 12 della Vuelta Espana [VIDEO]. Sulla carta doveva essere una giornata interlocutoria, destinata verosimilmente ai velocisti, ed invece si è consumato un clamoroso cambio di leader ai vertici della classifica generale. Grazie ad una fuga bidone partita ad inizio corsa lo spagnolo Jesus Herrada ha conquistato un bel vantaggio su Simon Yates e tutti gli altri uomini di classifica, conquistando così la ...

Vuelta a España 2018 - una giornata all’attacco per Vincenzo Nibali. Lo Squalo migliora ogni giorno - segnali positivi per il Mondiale : Oggi Vincenzo Nibali è stato protagonista della fuga che è andata in porto nella dodicesima tappa della Vuelta a España 2018. Lo Squalo, dopo averci provato diverse volte ieri, è riuscito ad entrare nella fuga giusta e ha pedalato per quasi 180 km in testa. Nel finale il corridore della Bahrain Merida non è riuscito a giocarsi la vittoria, lasciando libertà al compagno di squadra Mark Padun, ma ciò che conta non è il risultato, ma la ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della dodicesima tappa. Colpaccio di Geniez - Nibali arrembante : Ancora una tappa da fughe alla Vuelta a España 2018: nella dodicesima frazione, da Mondoñedo a Faro de Estaca de Bares, per un totale di 181,1 km, a trionfare a sorpresa è stato il transalpino Alexandre Geniez. Cambiata anche la Maglia Rossa, con l’iberico Jesus Herrada nuovo leader della classifica generale. Andiamo a rivivere la giornata odierna con le pagelle dei protagonisti. Alexandre Geniez, voto 9: era il meno atteso nel gruppetto ...

Vuelta a España 2018 : le parole dei protagonisti. Jesus Herrada : “Il premio per il duro lavoro svolto durante tutta la stagione” : Cambio della guardia al comando della classifica generale della Vuelta a España: il nuovo leader è lo spagnolo Jesus Herrada, che grazie alla fuga odierna balza al primo posto con oltre tre minuti di margine su Yates e Valverde. Al termine della tappa hanno parlato ai microfoni di Eurosport sia Herrada che Michael Albasini. L’alfiere della Cofidis ha dichiarato: “Questo è il premio per il duro lavoro svolto durante tutta la stagione. ...

Vuelta a España 2018 : le altre classifiche. Alejandro Valverde sempre leader della maglia verde : Andiamo a scoprire le altre classifiche della Vuelta a España 2018 aggiornate dopo la dodicesima tappa. Classifica a punti 1 Alejandro Valverde 88 MOVISTAR TEAM 85 PTS – – 2 PETER SAGAN 41 BORA – HANSGROHE 83 PTS – – 3 ELIA VIVIANI 91 QUICK – STEP FLOORS 66 PTS – – 4 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 58 PTS – – 5 DANNY VAN POPPEL 138 TEAM LOTTO NL – JUMBO 56 ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Jesus Herrada nuova Maglia Rossa! Risale Vincenzo Nibali - 15° Aru : Si rivoluziona nuovamente la Classifica generale alla Vuelta a España 2018: la dodicesima tappa, con un percorso misto, vede la fuga andar via e il gruppo lasciar fare. Tra gli attaccanti presente Jesus Herrada, che va a cogliere in modo abbastanza clamoroso la Maglia Rossa di leader della corsa: il corridore iberico della Cofidis ha davvero un gran margine su tutti gli inseguitori. Andiamo a scoprire la nuova Classifica generale ...

Vuelta a España 2018 : arriva la fuga bidone! Attacca Vincenzo Nibali - Herrada nuova maglia rossa! Tappa a Geniez : La dodicesima frazione della Vuelta a España premia per l’ennesima volta il coraggio dei fuggitivi. Vince il francese Alexandre Geniez in una volata a quattro davanti all’olandese Dylan Van Daarle. Il plotone gestisce male il distacco dagli uomini al comando, concedendo allo spagnolo Jesus Herrada di strappare la maglia rossa dalle spalle di Simon Yates. Il corridore della Cofidis è dunque il nuovo leader della generale. Una fuga ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (7 settembre). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani (venerdì 7 settembre) si svolgerà la tredicesima tappa della Vuelta a España 2018, 175 km da Candás. Carreño a Valle de Sabero. La Camperona. Il fine settimana di montagna inizia con una frazione subito molto dura. Poco dopo la partenza ci sarà l’Alto de la Madera (7 km al 5,3%), poi la strada sarà sempre in leggera fino al km 92 quando inizia il Puerto de Tarna (13 km al 5,5%). Dallo scollinamento un lungo falsopiano porterà i corridori ...

Vuelta a España 2018 : Vincenzo Nibali all’attacco! Lo Squalo va in fuga e dà spettacolo nella 12^ tappa! : Vincenzo Nibali scatenato alla Vuelta di Spagna 2018: lo Squalo è entrato nella fuga buona che sta caratterizzando la dodicesima tappa della corsa iberica, una frazione mossa di 181 chilometri da Mondonendo a Faro de Estaca de Bares/Manon. Il siciliano ci aveva già provato nella giornata di ieri con una serie di attacchi nei primi 100 chilometri ma non era riuscito a portare via l’azione decisiva, oggi invece il capitano della Bahrain ...

LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA : 12ma tappa - percorso mosso. Elia Viviani proverà a resistere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa: da Mondoñedo a Faro de Estaca de Bares, per un totale di 181,1 km. Frazione particolare quella odierna: è caratterizzata da continui saliscendi. Nonostante i due GPM di terza categoria e un finale mosso, Elia Viviani non vuole lasciarsi scappare un’ulteriore occasione per mettere le proprie ruote davanti a quelle degli avversari. Il grande favorito di giornata però, vista ...

Vuelta a España 2018 - l’ottimismo di Vincenzo Nibali e la condizione che cresce : “Mi sono divertito”. Parte l’operazione Mondiale : L’umore di Vincenzo Nibali sta migliorando giorno dopo giorno alla Vuelta di Spagna dove lo Squalo è stato assoluto protagonista nei primi 100 chilometri della tappa di ieri. Il siciliano ha attaccato a ripetizione cercando di portare via una fuga, ha costretto il gruppo a un ritmo forsennato in una frazione ricca di saliscendi in cui non c’era davvero un attimo di riposo, ha messo in mostra una condizione di forma in grande ...