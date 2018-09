Vuelta 2018 | ecco come cambia la classifica generale dopo la 13ª tappa

Vuelta 2018 - Prima vittoria in carriera per Oscar Rodriguez - lo spagnolo si prende la tredicesima tappa : Il corridore spagnolo taglia in solitaria il traguardo de La Camperona, centrando il primo successo da professionista La Prima delle tre tappe decisive di questa Vuelta 2018 se la porta a casa Oscar ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Herrada conserva la maglia rossa - Quintana guadagna sugli altri big. Aru attardato : Jesus Herrada conserva la maglia rossa al termine della tredicesima tappa della Vuelta di Spagna 2018. L’iberico della Cofidis non è crollato sulla salita Camperona e mantiene parte del cospicuo vantaggio che aveva guadagnato ieri grazie alla fuga bidone. Nell’ultimo chilometro dell’ascesa è scattato Nairo Quintana che è riuscito a guadagnare qualcosa su Simon Yates, Alejandro Valverde e su tutti gli altri avversari tra cui ...

Vuelta a España 2018 : Oscar Rodriguez si impone a sorpresa a La Camperona - Quintana il migliore dei big. Si stacca ancora Aru : Risultato a sorpresa nella tredicesima tappa della Vuelta a España 2018, 175 km da Candás. Carreño a Valle de Sabero. La Camperona. Arriva nuovamente la fuga, ma tra i tanti scalatori presenti la spunta un nome meno noto: l’iberico Oscar Rodriguez (Euskadi-Murias), al primo successo in carriera. Una vittoria davvero incredibile anche per la squadra spagnola. La battaglia tra i big della classifica generale si è limitata all’ultimo ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (8 settembre). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani, sabato 8 settembre, si svolgerà la quattordicesima tappa della Vuelta a España 2018, da Cistierna a Les Praeres.Nava, per un totale di 171 km. I corridori disputeranno un’altra frazione di montagna, caratterizzata da continui saliscendi e pendenze elevatissime. Si attraversano ben cinque Gran Premi della Montagna: al km 60 si giunge in cima al Puerto de San Isidro, GPM di seconda categoria (11 km al 3%); all’87° chilometro si ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : arrivo in salita temibile - la Camperona farà malissimo. Scontro diretto tra i favoriti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima tappa della Vuelta a España 2018, 175 km da Candás. Carreño a Valle de Sabero. La Camperona. Si attende grande spettacolo sull’arrivo in salita odierno, in una giornata che potrebbe risultare determinante nella lotta per la maglia rossa. Nella prima parte si scaleranno l’Alto de la Madera (7 km al 5,3%) e il Puerto de Tarna (13 km al 5,5%). Poi dopo un lungo falsopiano i corridori ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali : “Giorno dopo giorno sto meglio. Sto mettendo fatica nelle gambe” : Vincenzo Nibali, pur fuori classifica, ieri ha cominciato a dare spettacolo alla Vuelta a España 2018. Lo Squalo è entrato nella fuga composta da 18 corridori che ha animato la dodicesima tappa, provando poi a fare selezione con degli scatti a ripetizione. Nel finale il 33enne messinese ha esaurito le energie, non riuscendo a giocarsi il successo andato poi al francese Alexandre Geniez. Resta la consapevolezza di una condizione in netta crescita ...