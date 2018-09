VTG Supercup Basket – Finale 3° e 4° posto | l’Italia affronterà la Germania di Schroder

Basket - la Nazionale di Sacchetti impegnata nella VTG Supercup in attesa della Polonia… : Nazionale Basket, azzurri arrivati in mattinata in Germania, da domani il torneo VTG Supercup di Amburgo. Il CT: “Si alza il livello di difficoltà. Test utili in vista della Polonia” Amburgo. Dopo due ore di volo da Verona, gli Azzurri sono atterrati nel nord della Germania, ad Amburgo, dove si giocheranno le gare della VTG Supercup, quadrangolare su due giornate (7 e 8 settembre). L’esordio nel torneo avverrà contro la Repubblica Ceca ...