Voti in cambio case | arresti a Lecce

Lecce - case popolari in cambio di Voti : arresti per politici e dirigenti. Indagati in 47 : i nomi : Clamorosa svolta nell'inchiesta della procura di Lecce sulle case popolari. Agli arresti domiciliari, dalle prime ore di oggi, politici e dirigenti di Palazzo Carafa, il Comune di Lecce. Ad eseguire i ...

‘Ndrangheta - chiuse indagini su consigliere regionale del centrosinistra : “Voti dai clan in cambio di 20mila euro” : All’epoca non era stata accolta la richiesta d’arresto, ma la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha insistito ed è andata avanti. Fino ai giorni scorsi quando l’ufficio diretto da Nicola Gratteri ha notificato l’avviso di conclusione indagini al consigliere regionale Orlandino Greco, eletto con 7900 voti nel 2014 nella lista “Oliverio Presidente”, dal nome del governatore Mario Oliverio, candidato del centrosinistra. Oggi capogruppo ...

Vaccini - salute pubblica in cambio di Voti per Grillo e Salvini : La scienza è sconfessata dal potere politico e il potere politico rende norma quello che è popolare. Non c'è motivo di dubitare che anche le famose invettive del blog contro le mammografie potranno ...