Vivienne Westwood protagonista di #Fashionfriday | tre serate dedicate alle grandi stiliste

Ischia Global Festival - al via domenica con Lily Collins e Vivienne Westwood : Ci saranno anche la giovane diva Lily Collins , la regina della moda inglese Vivienne Westwood , insieme a Quincy Jones, Terry Gilliam, Andrea Bocelli, Matteo Garrone, Paolo Genovese, e per la musica ...

Burberry chiama Vivienne Westwood : Fullscreen01/03 Ritratto di Riccardo Tisci, Vivienne Westwood and Andreas Kronthaler - Courtesy of Burberry Brett Lloyd02/03 Ritratto di Riccardo Tisci, Vivienne Westwood and Andreas Kronthaler - Courtesy of Burberry Brett Lloyd03/03 Ritratto di Riccardo Tisci, Vivienne Westwood and Andreas Kronthaler - Courtesy of Burberry Brett Lloyd Burberry ha annunciato la collaborazione con la designer britannica Vivienne Westwood, una delle designer e ...