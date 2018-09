“Viva la libertà” Ops | gaffe social per Corona Incidente in diretta Cosa è successo

caffeinamagazine

: Aperto McDonald a Pa, figli ancora piccolini volevano andarci. Accontentati. Settimana successiva, 'Focacceria S. F… - Enrico_Arata : Aperto McDonald a Pa, figli ancora piccolini volevano andarci. Accontentati. Settimana successiva, 'Focacceria S. F… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Per Fabrizioun nuovo capitolo di vita. L’imprenditore e fotografo, ormai ex re dei paparazzi, ha deciso di compiere il grande passo: a distanza di due mesi dalla rottura con Silvia Provvedi,ha ritrovato l’amore. Si tratta di Zoe Cristofoli: con l’influencer veronese le intenzioni sembrano essere serie. Motivo? La rivista “Oggi” ha addirittura riportato che la coppia avrebbe deciso di avviare una convivenza a Milano, città dove entrambi risiedono. Dunque, l’imprenditore catanese, dopo aver reso pubblica la sua nuova relazione con la giovane Zoe, non starebbe perdendo tempo nel dimostrare tutto l’amore che prova per lei. Qualche giorno fa, ad esempio, in occasione del compleanno della fidanzata, è stato pubblicato suinetwork un post nel quale i due appaiono molto vicini con tanto di dedica romantica da parte di: ...