Virus West Nile | primo decesso per la febbre del Nilo in Friuli Venezia Giulia

WEST NILE Virus - 123 CASI IN ITALIA DI FEBBRE DEL NILO/ Ultime notizie : perché il nostro paese è bersagliato? : WEST NILE VIRUS, 123 CASI in ITALIA di FEBBRE del NILO secondo i dati dell'Oms. Cresce la paura, ma gli esperti sono contro “psicosi”. Le Ultime notizie sull'infezione(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:50:00 GMT)

West Nile Virus - 123 casi in Italia di Febbre del Nilo/ Ultime notizie : 49enne di Cavezzo esce dal coma : West Nile virus, 123 casi in Italia di Febbre del Nilo secondo i dati dell'Oms. Cresce la paura, ma gli esperti sono contro “psicosi”. Le Ultime notizie sull'infezione(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:20:00 GMT)

West Nile Virus - 123 casi in Italia di febbre del Nilo/ Ultime notizie : esperti contro “psicosi” : West Nile virus, 123 casi in Italia di febbre del Nilo secondo i dati dell'Oms. Cresce la paura, ma gli esperti sono contro “psicosi”. Le Ultime notizie sull'infezione(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:28:00 GMT)

West Nile - altro morto a Ferrara/ Ultime notizie - alcuni paesi si mobilitano contro il Virus : West Nile, Ultime notizie: l'emergenza continua nel nord del nostro paese, partita la disinfestazione nel cremonese, presto toccherà ovviamente anche ad altre città italiane.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:10:00 GMT)

Virus West Nile - morto un uomo a Ferrara : è la 17esima vittima italiana della febbre del Nilo : Ancora una vittima del Virus West Nile: è stato registrato a Ferrara il decesso numero 17 in Italia della febbre, causata dalle zanzare infette. Si tratta di un uomo di 77 anni, residente a Biella, che si trovava ai Lidi di Comacchio in vacanza con la famiglia. Secondo il Centro europeo di controllo delle malattie, l'Italia è stato il paese con il maggior numero di infezioni.Continua a leggere

Virus West Nile : “E’ da almeno 10 anni che non avevamo casi in Italia. Sta colpendo l’uomo con una progressione allarmante” : Il Prof.Massimo Galli, Presidente SIMIT- Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “E’ da almeno 10 anni che non avevamo casi di West Nile nel nostro paese, capitò appunto nel 2008 con dei cavalli in Toscana. Adesso sta colpendo l’uomo con una progressione francamente allarmante. Questi ...

WEST NILE - NONA VITTIMA IN VENETO/ Febbre del Nilo - ultime notizie : perché ora il Virus fa più paura : WEST NILE, 12 contagi in Piemonte, sale il numero dei casi registrati. ultime notizie Febbre del Nilo, spunta un altro virus delle zanzare: parliamo dell'Usutu(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 21:11:00 GMT)

West Nile - nona vittima in Veneto/ Ultime notizie Virus Nilo : in Europa 300 segnalazioni nell'ultima settimana : West Nile, 12 contagi in Piemonte, sale il numero dei casi registrati. Ultime notizie febbre del Nilo, spunta un altro virus delle zanzare: parliamo dell'Usutu(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 23:05:00 GMT)

West Nile - 12 contagi in Piemonte/ Ultime notizie febbre del Nilo - spunta un altro Virus : l'Usutu : West Nile, 12 contagi in Piemonte, sale il numero dei casi registrati. Ultime notizie febbre del Nilo, spunta un altro virus delle zanzare: parliamo dell'Usutu(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 08:46:00 GMT)

West Nile Virus - cosa sta succedendo - tra mito e realtà : (Foto: Andy Murray/Flickr CC) Ha impegnato la cronaca sanitaria negli ultimi giorni, con la segnalazione di nuovi casi, ricoveri e decessi concentrati nell’Italia settentrionale, soprattutto tra Emilia Romagna e Veneto. Lo ha fatto, in realtà, già durante i mesi precedenti. E c’è chi lo ha chiamato nuovo virus africano. In realtà il West Nile virus (Wnv) non è né nuovo, né propriamente africano. Certo, storicamente (e probabilmente ...

Virus West Nile - morta una donna di 58 anni a Rovigo : è la settima vittima in Veneto : Una donna di 58 anni di Trecenta, in provincia di Rovigo, è morta dopo aver contratto la febbre del Nilo occidentale. Era già malata e il Virus West Nile ha ulteriormente compromesso il suo sistema immunitario. È la settima vittima in Veneto, dove gli infetti hanno superato quota 100. "Necessità improcrastinabile di un'intensificazione della lotta ai vettori, zecche e zanzare".Continua a leggere

Il Virus West Nile fa un'altra vittima in poche settimane : Sale a tre il bilancio delle vittime causate dalla febbre del Nilo occidentale nel ravennate. I consigli della Ausl per...

Virus West Nile - aumentano i casi in Veneto : “Situazione impegnativa” : Sono 132 i casi confermati in Veneto di infezione nell’uomo dal Virus West Nile, quello trasmesso dalla zanzara Culex. Sei in totale i decessi, tutti avvenuti in persone anziane o con gravi patologie pregresse. L’assessore regionale alla Sanità: “Siamo di fronte a una situazione impegnativa ma che non deve destare allarme”.Continua a leggere

Due nuovi casi di Virus West Nile a Milano e provincia : Si espande il virus del West Nile in Lombardia. Il primo caso riguarda un uomo di 63 anni, residente a Milano e ricoverato presso il Policlinico. Il secondo caso a Inveruno dove la persona colpita è un 80enne Segui su affaritaliani.it