Villarreal | Cazorla racconta il suo calvario | ' 11 operazioni | ho pensato di smettere'

sport.sky

: RT @FtblPhotos: Santi Cazorla. #Villarreal [by Quality Sport Images]: - stephenoflyf : RT @FtblPhotos: Santi Cazorla. #Villarreal [by Quality Sport Images]: - MagicanSanti : RT @FtblPhotos: Santi Cazorla. #Villarreal [by Quality Sport Images]: - FtblPhotos : Santi Cazorla. #Villarreal [by Quality Sport Images]: -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Suo figlio gli ha dato la forza per andare avanti, sua moglie il sorriso per affrontare i momenti no. Una parola: famiglia. Uno scudo contro i fendenti della vita e degli infortun i. Santi, il ...