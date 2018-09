VIDEO Vuelta a España 2018 | gli highlights della 13^ tappa | vince Oscar Rodriguez

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming VIDEO e tv : la fuga insiste - andrà al traguardo? (13^ tappa) : DIRETTA Vuelta 2018: info streaming video e tv della 13^ tappa della corsa spagnola, oggi 7 settembre. Tornano le grandi montagne fino a Valle de Sabera. (Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Diretta / Vuelta 2018 streaming VIDEO e tv : verso la prima grande salita (13^ tappa) : Diretta Vuelta 2018: info streaming video e tv della 13^ tappa della corsa spagnola, oggi 7 settembre. Tornano le grandi montagne fino a Valle de Sabera. (Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 15:12:00 GMT)

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming VIDEO e tv : in fuga ben 32 uomini! Percorso 13^ tappa : DIRETTA Vuelta 2018: info streaming video e tv della 13^ tappa della corsa spagnola, oggi 7 settembre. Tornano le grandi montagne fino a Valle de Sabera. (Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 14:02:00 GMT)

Diretta / Vuelta 2018 streaming VIDEO e tv : in strada - si parte! Percorso 13^ tappa : Diretta Vuelta 2018: info streaming video e tv della 13^ tappa della corsa spagnola, oggi 7 settembre. Tornano le grandi montagne fino a Valle de Sabera. (Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:47:00 GMT)

Vuelta 2018/ Streaming VIDEO e diretta tv : orario - vincitore e percorso (13^ tappa Candas-Valle de Sabero) : diretta Vuelta 2018: info Streaming video e tv della 13^ tappa della corsa spagnola, oggi 7 settembre. Tornano le grandi montagne fino a Valle de Sabera. (Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 04:00:00 GMT)

Vuelta 2018 – Ma cos’è… Fantozzi?! Geniez si scontra con un addetto ai lavori - Van Baarle fa strike [VIDEO] : Vuelta 2018, caduta che ha dell’incredibile a seguito della vittoria di Geniez in volata su Van Baarle: ne fa le spese un addetto ai lavori Vuelta 2018, succede davvero di tutto. Quest’oggi è andata in scena la 12ª tappa della corsa, vinta da Geniez in volata su Van Baarle. Ciò che però ha dell’incredibile è il post gara. Subito dopo la linea del traguardo infatti, c’è stato un incidente alquanto comico, anche se ...

Diretta / Vuelta 2018 streaming VIDEO e tv : Formolo attivissimo in testa! (12^ tappa) : Diretta Vuelta 2018: info streaming video e tv della 12^ tappa della corsa spagnola, che oggi 6 settembre andrà da Mondonedo a Faro de Estaca de Bares.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:42:00 GMT)

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming VIDEO e tv : in strada - si parte! Percorso 12^ tappa : DIRETTA Vuelta 2018: info streaming video e tv della 12^ tappa della corsa spagnola, che oggi 6 settembre andrà da Mondonedo a Faro de Estaca de Bares.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 12:10:00 GMT)

Diretta / Vuelta 2018 streaming VIDEO e tv : i precedenti in Galizia (orario - percorso 12^ tappa) : Diretta Vuelta 2018: info streaming video e tv della 12^ tappa della corsa spagnola, che oggi 6 settembre andrà da Mondonedo a Faro de Estaca de Bares. Notizie decisamente interessanti ci arrivano dalla dodicesima tappa della Vuelta 2018: in fuga infatti c’è un gruppo composto da ben 18 atleti e con diversi nomi di spicco, in particolare italiani. Basta leggere la composizione della testa della corsa per capire meglio

Vuelta 2018/ Streaming VIDEO e diretta tv : orario - percorso (12^ tappa Mondonedo-Faro de Estaca de Bares) : diretta Vuelta 2018: info Streaming video e tv della 12^ tappa della corsa spagnola, che oggi 6 settembre andrà da Mondonedo a Faro de Estaca de Bares.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 03:22:00 GMT)

VIDEO Alessandro De Marchi vince l’undicesima tappa alla Vuelta! Gli highlights : che fuga memorabile del Rosso di Buja : Alessandro De Marchi ha vinto l’undicesima tappa della Vuelta di Spagna: il Rosso di Buja si è inserito in una fuga di 19 uomini e sull’ultima salita di giornata ha trovato l’attacco vincente per arrivare il solitaria sul traguardo. Di seguito i VIDEO con gli highlights. Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Diretta/ Vuelta 2018 streaming VIDEO e tv : gran successo di De Marchi! Pellizzotti è terzo! (11^ tappa) : Diretta Vuelta 2018: info streaming video e tv della 11^ tappa, prevista oggi mercoledi 5 settembre da Mombuey fino a Ribeira Sacra-Luintra, la più lunga di tutta la corsa. (Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:01:00 GMT)

DIRETTA/ Vuelta 2018 streaming VIDEO e tv : verso il gran finale (11^ tappa) : DIRETTA Vuelta 2018: info streaming video e tv della 11^ tappa, prevista oggi mercoledi 5 settembre da Mombuey fino a Ribeira Sacra-Luintra, la più lunga di tutta la corsa. (Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:01:00 GMT)

Diretta/ Vuelta 2018 streaming VIDEO e tv : 19 in fuga con De Marchi e Pellizzotti (11^ tappa) : Diretta Vuelta 2018: info streaming video e tv della 11^ tappa, prevista oggi mercoledi 5 settembre da Mombuey fino a Ribeira Sacra-Luintra, la più lunga di tutta la corsa. (Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 15:11:00 GMT)