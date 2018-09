Video | Salvini indagato per sequestro di persona aggravato

SALVINI INDAGATO : SEQUESTRO DI PERSONA AGGRAVATO/Video Diciotti - Di Maio : "No a sostegno ad accuse magistrati" : SALVINI INDAGATO per SEQUESTRO di PERSONA AGGRAVATO, caso Diciotti. L'annuncio in una Video diretta Facebook: “Vogliono fermarmi”. Le ultime notizie sul ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 00:37:00 GMT)

Circolare Salvini - a Roma primo sgombero nello stabile occupato a Via Raffaele Costi a Tor Cervara - Guarda il Video Foto : Al via questa mattina dalle prime luci dell?alba, il piano degli sgomberi decisi dal Viminale per gli edifici occupati illegalmente nella capitale. Le operazioni di bonifica sono iniziate da...

(Video) Fico dalla parte del PD? Il grillino volta le spalle a Salvini : “Con lui nessuna alleanza” : Il grillino Fico si smarca ancora da Salvini e conquista la festa dell’Unità Un grillino sul palco della festa dell’Unità non si era mai visto e lui non metteva piede sotto quelle bandiere da quindici anni, eppure a giudicare da come è stato accolto e da come si è mosso è sembrato fosse un militante di casa. Roberto Fico, presidente della Camera e primo esponente del Movimento 5 Stelle a partecipare alla kermesse dei dem, era a suo agio a ...

(Video) – Di Battista pompate in maniera incredibile Salvini - ma lui è meno pericoloso del Movimento : I giornali pompano Salvini solo perchè è meno pericoloso di Luigi Di Maio Alessandro Di Battista, ‘Per l’establishment la Lega di Salvini è meno pericolosa del Movimento 5 Stelle’, ‘ Noi non siamo sfigatelli che non sappiamo fare politica’ ecco le parole di Alessandro Di Battista, che annuncia inoltre che se le autostrade verranno date nuovamente al popolo italiano, questo governo avrà fatto la cosa più grande che ...

Salvini : grazie Calabria per rilancio proposta Videosorveglianza asili : Roma – “Ringrazio l’onorevole Annagrazia Calabria, che rilancia la proposta di introdurre la videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture socio assistenziali. Tempo fa mi aveva gia’ consegnato una proposta, e ora siamo al lavoro per concretizzarla”. Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L'articolo Salvini: grazie Calabria per rilancio proposta videosorveglianza asili proviene da ...

Droga nelle scuole - Salvini : 2 - 5 milioni per Videosorveglianza e vigili : “E’ preoccupante che l’aumento del 10 per cento dell’uso di droghe riguardi minorenni”. Con queste parole il ministro dell’interno, Matteo Salvini, ha annunciato in conferenza stampa stamattina al Viminale il progetto pilota “scuole sicure”, che vedrà lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per contrastare il consumo di stupefacenti tra i giovani. Lo ha presentato come una “risposta concreta a una reale emergenza”. E lo ha fatto a ...

Migranti - Galantino (Cei) : «Per Salvini sono comunista? Seguo solo il Vangelo» Video : Il segretario della Cei ai politici: «Non farsi strada sui poveri ma con i poveri». Poi ricorda: «Con noi non solo i 100 della Diciotti ma altri 26 mila Migranti»

Salvini : «Manovra - sfioreremo il 3% Il nome Lega non si tocca» -Il Video : Il ministro dell’Interno sul rischio del blocco dei fondi della Lega: Rispettiamo il programma di governo, a tasche piene o a tasche vuote, colpevoli o innocenti». Sul caso Diciotti: «Al procuratore di Agrigento dico con immenso affetto che lo rifarei»