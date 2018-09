VIDEO Ilva | la gente era la scorta del M5S ma a Taranto non è più così

Ilva - c’è l’accordo su 10.700 assunzioni Di Maio : miglior risultato possibile VIDEO : Intesa possibile grazie anche all’impegno di ArcelorMittal di assumere nel 2023 gli esuberi, senza condizioni come la riduzione dell’orario di lavoro. La supervisione di Di Maio e la spinta finale: siamo all’ultimo miglio

Il ministro Lezzi a 'La Piazza' : "Sull'Ilva andiamo avanti". VIDEO : “Sull’Ilva si andrà avanti, se saranno rispettati occupazione e ambiente”. Flat tax? “Per ora le famiglie restano escluse da questo abbattimento delle tasse. Poi si vedrà”. Con queste parole Barbara Lezzi, ministro dei 5 Stelle nel governo presieduto dal premier Giuseppe Conte, anticipa ai microfoni de 'La Piazza' - la tre giorni di dibattiti organizzata dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a Ceglie Messapica – le mosse ...

Siviglia - Andrè Silva lascia il Milan e fa tripletta : che esordio! -VIDEO- : Andrè Silva- Chissà cosa penseranno i tifosi del Milan di Andrè Silva dopo l’esordio shock in maglia Siviglia. tripletta e pallone tra le braccia al triplice fischio finale. Un esordio con il botto che potrebbe rilanciare totalmente l’attaccante portoghese dopo la deludente stagione in rossonero. 2 soli gol in campionato, in una sola gara con […] L'articolo Siviglia, Andrè Silva lascia il Milan e fa tripletta: che esordio! ...

Diretta / Arsenal Manchester City (risultato live 0-2) streaming VIDEO e tv : Bernardo Silva sigla il raddoppio : Diretta Arsenal Manchester City streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del big match della 1^ giornata di Premier League(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 18:16:00 GMT)

Ilva - Di Maio : “ArcelorMittal? Proposte insufficienti”/ VIDEO - Emiliano : “Non vogliono rinunciare al carbone” : Ilva, polemica sul tavolo Mise con 62 sigle. Di Maio: "Ascoltiamo tutti ma non diamo l'acciaieria al primo che passa". Calenda, "proposta Mittal è buona ma il Governo sembra la Raggi".(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:45:00 GMT)

Montesilvano : anziano investito da un'auto - 87enne in bici ricoverato in ospedale a Pescara - Abruzzo in VIDEO : Il fatto di cronaca è avvenuto poco prima delle 8.30 in via Torrente Piomba a Montesilvano , Pescara, , mentre era sulla sua bici, all'incrocio con la strada parco. Soccorso dai sanitari del 118, dopo essere ...