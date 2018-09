Vicofaro | migranti trasferiti in un’altra parte della struttura Don Biancalani | “Sindaco

ilfattoquotidiano

: Tempi duri per il prete che ama circondarsi di clandestini africani, ancora un po’ e la canonica scoppiava... ?? - matteosalvinimi : Tempi duri per il prete che ama circondarsi di clandestini africani, ancora un po’ e la canonica scoppiava... ?? - LegaSalvini : Don Biancalani, fine oscena: perché hanno sgomberato il centro profughi del prete amico dei migranti #Salvini: Tem… - lago_como : RT @lago_como: Venduto pentito pure il contributo chiede Centro migranti chiuso, trasferiti 12 ospiti di Vicofaro. Enrico Rossi polemizza c… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) “resiste”, urla in uno dei suoi ultimi post su Facebook don Massimoè il fortino in cui il prete pistoiese accoglie un centinaio di persone tra, italiani senza lavoro e senza tetto, ma il fortino è assediato. Da fine agosto di un anno fa, da quando cioè don Massimo portò in piscina i suoi ospiti africani, postò una foto che causò la reazione di Matteo Salvini ed esponenti di Forza Nuovaciparono con aria di sfida ad una messa del prete pistoiese,è diventato uno dei simboli dell’accoglienza in Italia e dell’avversione alle politiche antidel ministro dell’Interno. Che non perde occasione di tirare stilettate contro il prete pistoiese. “Tempi duri per il prete che ama attaccare me e circondarsi di presunti profughi africani, ancora un po’ e la canonica scoppiava… Chiuso!”, ha twittato nei giorni scorsi il leader ...