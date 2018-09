Vicenza | uccide moglie in strada e si toglie la vita

Vicenza - uccide la moglie e poi si suicida sparandosi in bocca : Ha ucciso la moglie mentre stava andando a lavoro, Zoran Lukijanovic, un uomo di 40 anni, di origini serbe. Improvvisamente, probabilmente a causa dell'ennesima lite, lui ha preso la pistola che deteneva con sé e ha sparato contro la moglie che era in auto. Poi è scappato, facendo perdere le sue tracce. In to, come si apprende dal Giornale di Vicenza, è stato intercettato da una pattuglia della Polizia stradale sulla A4, vicino Arino, in una ...

Vicenza - uccide l’ex compagna a colpi di pistola e fugge : è caccia all’uomo. Era evaso dai domiciliari a luglio : Ha ucciso la ex compagna con tre colpi di pistola in strada, lasciando il suo corpo a terra e poi è fuggito. È quanto avvenuto questa mattina a Lonigo, nel Vicentino. Zoran Lukijanovic, 40enne di origini serbe evaso dai domiciliari a luglio, è l’uomo ricercato dalla polizia, subito intervenuta sul posto allertata dai testimoni. La donna, Tamiya Dugalic, 32 anni, serba come il presunto omicida, è stata soccorsa da un’ambulanza del Suem ...

