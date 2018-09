Vicenza | uccide l’ex compagna a colpi di pistola e fugge | è caccia all’uomo Era evaso

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 settembre 2018) Ha ucciso la excon trediin strada, lasciando il suo corpo a terra e poi è fuggito. È quanto avvenuto questa mattina a Lonigo, nel Vicentino. Zoran Lukijanovic, 40enne di origini serbedai domiciliari a luglio, è l’uomo ricercato dalla polizia, subito intervenuta sul posto allertata dai testimoni. La donna, Tamiya Dugalic, 32 anni, serba come il presunto omicida, è stata soccorsa da un’ambulanza del Suem 118, giunta dal vicino ospedale di Lonigo, ma per lei non c’era più nulla da fare. Sul luogo dell’omicidio sono presenti diverse pattuglie dei carabinieri che hanno istituito posti di blocco in zona e nei comuni circostanti. L’uomo potrebbe essere armato. Da quanto si apprende, due persone hanno assistito alla scena: uno è scappato dalla paura mentre la seconda, dallo choc, non ha avuto la forza di chiamare immediatamente le forze ...