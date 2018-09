: Uccide la moglie a colpi di pistola a Vicenza. L'uomo era agli arresti domiciliari per violenza - HuffPostItalia : Uccide la moglie a colpi di pistola a Vicenza. L'uomo era agli arresti domiciliari per violenza - TelevideoRai101 : Vicenza, uccide la moglie e fugge - antoniope84 : RT @giujainnn: Uccide la moglie a colpi di pistola e scappa. La donna è stata lanciata dall'auto in strada dopo gli spari. Spero con tutta… -

Un uomo ha ucciso lacon vari colpi di pistola in strada, nella zona industriale di Lonigo, ed è poi fuggito a piedi facendo perdere le tracce. Si tratta di una coppia di serbi. I carabinieri del Reparto Operativo e della Compagnia distanno setacciando una vasta area, per intercettare il presunto omicida, un 40enne che era evaso lo scorso luglio dagli arresti domiciliari. La misura era stata disposta dall'autorità giudiziaria per violenze contro ladi 33 anni.(Di venerdì 7 settembre 2018)