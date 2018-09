Via libera al ddl anticorruzione | arriva il Daspo perpetuo

Fondi Lega - dal Riesame Via libera ai sequestri per 49 milioni di euro : La Procura di Genova può disporre il sequestro dei beni della Lega, 'ovunque e presso chiunque', in conseguenza della condanna di condanna in primo grado dell'ex leader Umberto Bossi, dell'ex ...

Ilva - siglata intesa tra Mittal e sindacatiVia libera a 10.700 assunzioni subito : Il commento del nuovo proprietario: "Oggi è l'inizio di un lungo percorso per avrere un'impresa più forte e più pulita". Il risultato del referendum verrà reso noto entro il 13 settembre, dal 15 partirà così il nuovo corso dell'azienda.

Via libera Consiglio dei ministri al ddl anticorruzione : Roma, 6 set., askanews, - Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che prevede misure per il contrasto della corruzione nella Pubblica amministrazione. È quanto si apprende da fonti ...

Ddl anticorruzione - Via libera del consiglio dei ministri - : Il provvedimento contiene una serie di misure come il Daspo per i corrotti e l'impiego dell'agente sotto copertura

Milleproroghe : Via libera a emendamenti per salvare Napoli e Catania : Via libera all'emendamento salva-Napoli e salva-Catania. Ad approvare il testo, compreso nel decreto Milleproroghe, sono state le commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera. Hanno dato ...

Apple - Via libera dell'Antitrust Ue all'acquisizione di Shazam : 'I dati sono un elemento chiave nell'economia digitale, quindi dobbiamo rivedere attentamente le transazioni che portano all'acquisizione di importanti serie di dati, inclusi quelli potenzialmente ...

Apple - Via libera dell'Antitrust Ue all'acquisizone di Shazam : ... dopo richieste in tal senso anche da Austria, Francia, Islanda, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia."I dati sono fondamentali nell'economia digitale . Quindi - ha spiegato la commissaria responsabile, ...

Fondi della Lega : Via libera al sequestro di 49 milioni di euro : l tribunale del Riesame di genova ha accolto il ricorso della procura sul sequestro dei Fondi della Lega in relazione alla truffa ai danni dello stato, stimata in 49 milioni, per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010 per cui sono stati condannati in primo grado Umberto Bossi, l’ex tesoriere Francesco Belsito e tre ex revisori dei conti. Al momento i Fondi sequestrati ammontano a circa 3 milioni e ora nelle casse del partito ci ...

Hanoi - Via libera allo yuan in sette province. Economisti : Danno per il Paese : Usare la valuta cinese nel commercio è svantaggioso per l'economia vietnamita. Dal momento che quello cinese è il mercato più grande per il Paese, il deprezzamento dello yuan promuoverà ancora di più ...

Ilva - intesa vicina : da ArcerlorMittal Via libera all'assunzione immediata di 10.700 lavoratori : Salgono a 10.700 i lavoratori da assumere subito: è questa la proposta migliorativa contenuta nel testo aggiornato presentato da ArcelorMittal ai sindacati, che accoglie la loro richiesta. Il testo è ora alla verifica finale da parte dei sindacati, che lo stanno rileggendo e limando