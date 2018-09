Via ai sequestri sui conti della Lega | caccia a 46 milioni 

Roma : Trasporti - al Via iter regolamento risciò - multe e sequestri per abusivi : Roma – multe e sequestri per i riscio’ abusivi, mentre quelli regolari potranno circolare solo in determinate zone della citta’ e in numero limitato, criteri che verranno successivamente stabiliti dalla Giunta, con autorizzazioni assegnate secondo una graduatoria con validita’ di 8 anni. Comincia a prendere forma il regolamento capitolino per la disciplina del servizio di noleggio con conducente a mezzo di velocipedi a ...