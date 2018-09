altarimini

: Verucchio: Fira di Quatorg con oche acrobatiche, sfida delle contrade e robottoni in piazza |… - Altarimini : Verucchio: Fira di Quatorg con oche acrobatiche, sfida delle contrade e robottoni in piazza |… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) ... in attesa dei fuochi d'artificio in omaggio a Luciana e Vittorio Andruccioli, il titolare del ristorante 'La Rocca' che che per primo portò gli spettacoli pirotecnici in paese.