Verso l' asse Afd-Linke nell' ex Ddr La Germania est contro la Merkel

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Marco Belinelli Verso l’assenza contro Polonia e Ungheria : La notizia è rimbalzata dalle pagine dell’edizione odierna de Il Gazzettino e trova sempre maggiori conferme col passare delle ore: Marco Belinelli si sarebbe reso indisponibile a essere convocato per le due gare della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 che l’Italia dovrà giocare il 14 settembre contro la Polonia e il 17 settembre in Ungheria. Belinelli, che ha firmato di recente un contratto biennale col ...

Turkish Airlines ponte Verso Oriente mette le ali a passeggeri - utili e ricavi : Proprio mentre la lira turca crolla e trascina con sé i mercati finanziari di mezzo mondo, la compagnia di bandiera di Istanbul, Turkish Airlines, diffonde dati economici sorprendenti: nel semestre ...

Canottaggio - Europei 2018 : l’Italia pone un altro tassello Verso i Mondiali e le Olimpiadi di Tokyo 2020 : L’Italia del Canottaggio ha chiuso gli Europei con sei medaglie nel forziere, due ori, un argento e tre bronzi, sul podio nel medagliere finale alle spalle di Romania e Francia. Su 17 specialità in programma, l’Italia presentava 16 equipaggi e di questi ben 13 sono riusciti ad approdare in finale. Prossimo obiettivo i Mondiali di settembre a Plovdiv, in Bulgaria. Primo titolo in una specialità non olimpica, quella del quattro di ...

Soldi dei conti "dormienti" Verso le casse dello Stato - come recuperare le somme dimenticate : Per reclamare le somme spettanti è possibile cercare il 'rapporto dormiente' all'indirizzo www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti selezionando l'opzione "cercare rapporto dormiente". ...

La passerella Verso Parigi è per Thomas che conquista il 150° Tour La passerella Verso Parigi è per Thomas che conquista il 150° Tour - : Tom Dumoulin vince la 20a e penultima tappa, una cronometro di 31 km, e Geraint Thomas conquista il 150° Tour de France. Oggi nella 21a e ultima tappa ci sarà solo la tradizionale passerella ...

scontro tra Cassese e Grillo : "Idraulico a sorte?" - "È diVerso" : Il suo progetto è confuso: ' La politica sta cambiando. Lo capisce anche un bambino, non ci sono più i partiti. Perché uno deve essere eletto in campo maggioritario in forma illimitata...gente per 30-...

Grecia - incendi fuori controllo assediano Atene : almeno 24 morti e oltre 100 feriti - fuga Verso le spiagge [FOTO e VIDEO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Asse Lega-M5s Verso il 60% Il Carroccio divora Forza Italia Il Pd non recupera. Sondaggi : Secondo un Sondaggio Bidimedia pubblicato da Termometro Politico, sia il Carroccio (28,2% in salita di 5 decimi rispetto all’ultima rilevazione) sia i grillini (29,0% in crescita di 4 decimi) aumentano la loro percentuale di consensi arrivando a sfiorare complessivamente il 57% Segui su affarItaliani.it

Scontro Renzi-Martina Verso Congresso Pd/ Video Calenda “finta tregua in Assemblea - partito in crisi puberale” : Caos Pd dopo l'Assemblea: Martina e Sala contro Renzi, "ingiusti gli attacchi a Gentiloni". L'intervento dell'ex segretario infiamma la minoranza dem: "rivinco io e voi perderete"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:10:00 GMT)

Assemblea Pd : Verso conferma di Martina segretario. Renzi : accordi con M5S? Impossibile - è la vecchia destra : Non potremo mai perdonarli di aver trasformato la lotta politica in Italia in una rissa. Avete inquinato le falde della democrazia. C'è una componente di centrosinistra nel M5S? Possono prendere il ...

Pd - al via l'Assemblea Nazionale : Martina Verso la segreteria - : Il Partito democratico si riunisce a Roma. Accordo delle correnti dem su un testo comune che prevede l'elezione dell'attuale reggente a segretario, l'avvio immediato della fase congressuale e le ...

