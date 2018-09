Ventura | ma ci prendi in giro? Le dichiarazioni su Insigne lasciano basiti

sportfair

(Di venerdì 7 settembre 2018) Giampiero, ex Ct della Nazionale, ha parlato dell’impatto disull’Italia, lasciando tutti abbastanza increduli “a Genova non ha dato quello che ci si aspettava, ma sbaglia mediamente una partita all’anno. E’ un giocatore importante per il Napoli e per l’Italia“. E’ questa la frase incriminata, pronunciata dall’ex Ct della Nazionale Giampieroai microfoni di Radio Marte. Una frase che ha fatto sobbalzare sulla sedia (ed infuriare) buona parte dei tifosi della nostra Italia. Ma come, se davveropensa cheè un fenomeno che sbaglia una gara all’anno, perchè non lo ha fatto giocare praticamente mai contro la Svezia? Nella gara che ci ha estromessi dal Mondiale russo,ha schierato il calciatore del Napoli solo per 14 miseri minuti, per altro nel ruolo di interno di centrocampo. La frase ...