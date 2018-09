Venezia 75 | Mario Martone è il favorito dei premi collaterali

gqitalia

: Nona puntata delle cronache del lido. Capri-revolution di Mario Martone, 22 July di Paul Greengrass in concorso e A… - paperstreetwits : Nona puntata delle cronache del lido. Capri-revolution di Mario Martone, 22 July di Paul Greengrass in concorso e A… - SpettacoliNEWS : Soundtrack Stars Award #Venezia75: Premio per la migliore colonna sonora a Capri-Revolution di Mario Martone… - AcorsiniAndrea : RT @RegioneER: #mostradelcinemadivenezia. @AcorsiniAndrea PREMIA i VINCITORI del Soundtrack Stars Award 2018 'L'Emilia-Romagna terra vocata… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Sono tantissimi idella Mostra del Cinema di,così come, accanto alla giuria principale, lavorano trasversalmente tante piccole giurie dedicate a singole ‘cause’, alcune con big della scena di competenza al loro interno, altre con studenti e giovanissimi, tutte con l’impegno di molti professionisti del settore, dell’informazione, del lavoro. Sono loro i protagonisti della viglia dellaazione principale e spesso sono loro a indicare possibili trend del pubblico o di quello che verrà decretato dalla cerimonia di chiusura. Quest’anno il ‘’ daiè il film diCapri Revolution, che si divide la scena con un altro film italiano del concorso principale: What you gonna do when the world’s on fire? di Roberto Minervini, oggetto di lunghissime file di spettatori a ogni proiezione. ...